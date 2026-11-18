Wall Street termine en ordre dispersé après la publication des résultats de Nvidia et du compte-rendu de la Fed

Les marchés boursiers américains ont affiché un bilan mitigé mercredi, les investisseurs digérant les résultats de Nvidia et le prix fixé par Anthropic pour son introduction en bourse, tout en évaluant le ton belliciste qui se dégageait du compte-rendu de la Réserve fédérale américaine.

Après avoir fluctué en début de séance, le Nasdaq a clôturé en légère hausse, le Dow Jones a terminé en forte baisse et le S&P 500 a effacé ses modestes gains pour finir en territoire négatif après la publication du compte-rendu de la Fed.

Les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O publiés mardi soir ont dépassé les attentes des analystes, et le fabricant de puces d’IA prévoit un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations. Malgré cela, son action a chuté de 2,9 % dans un contexte d’incertitudes liées au départ soudain de son cofondateur Jensen Huang la semaine dernière.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX , qui a largement surperformé le marché dans son ensemble cette année, a enregistré une légère hausse de 0,1 % après avoir passé la majeure partie de la séance dans le rouge, soulignant les attentes élevées envers le secteur dans un contexte de dépenses massives en infrastructures d’IA et de risques potentiels liés à cette technologie naissante.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son introduction en bourse à 83 dollars par action, au-dessus de la fourchette visée de 70 à 78 dollars par action, dans le cadre de l’une des plus importantes introductions en bourse jamais enregistrées sur le marché de l’ , et la première réalisée par un grand développeur de modèles d’IA de pointe, selon une source proche du dossier. C’est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer ce prix.

Les autres fabricants de puces ont connu des résultats mitigés. Intel INTC.O a reculé de 0,9 %, Micron MU.O a perdu 1 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O a progressé de 5,3 %.

« De nombreux nuages d’incertitude planent sur le secteur technologique, les valeurs des semi-conducteurs et l’IA en général », a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha. « Il est important de se rappeler que le marché n’est pas en train de s’effondrer complètement. Il est clairement dominé par le secteur technologique, mais d’autres secteurs s’en sortent en réalité plutôt bien en coulisses. »

Target TGT.N a bondi de 4 % après que le distributeur à prix réduits a présenté des perspectives optimistes pour les fêtes de fin d’année. Les résultats de son principal concurrent, Walmart WMT.N , sont attendus jeudi.

TJX TJX.N a bondi de 8 % après avoir annoncé des prévisions de ventes annuelles solides , misant sur une forte demande à l’approche de la saison des achats de fin d’année.

L'action Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 6,2 % à l'approche de la sortie de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI.

Au niveau sectoriel, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD s’est nettement démarqué, porté par une hausse de 3,8 % du titre Amazon AMZN.O .

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 561,25 points, soit 1,11 %, pour clôturer à 50 198,17, le S&P 500 .SPX a perdu 16,89 points, soit 0,23 %, à 7 323,64 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 101,50 points, soit 0,42 %, à 24 429,89.

Sector performance YTD

ZOOM SUR LA FED

Le compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la Fed d’octobre a montré que la banque centrale restait attentive aux risques d’inflation, reconnaissant la nécessité de nouvelles hausses de taux si l’économie évoluait comme prévu. Quelques responsables ont plaidé en faveur d’une hausse de 50 points de base « si les prochaines données sur l’inflation s’avéraient défavorables ».

Les données sur les prix à la consommation et à la production publiées après la réunion d’octobre ont fait état d’une hausse des prix plus forte que prévu.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a adopté mercredi une position restrictive, affirmant que la banque centrale devait se montrer plus offensive face à l’inflation. Cette prise de position fait suite aux commentaires de John Williams mardi, dans lesquels le président de la Fed de New York a déclaré que, bien qu’il soit favorable à un resserrement de la politique monétaire, il n’y avait pas lieu de prendre des « mesures radicales ».

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers anticipent une probabilité quasi certaine d'une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base à l'issue de la réunion de la Fed en décembre.

« L’inflation reste obstinément plus élevée que ce que tout le monde souhaiterait », a déclaré M. Detrick. « La Fed va probablement procéder à une hausse de 25 points de base en décembre, et il est tout à fait possible qu’elle procède à deux ou trois autres hausses au début de l’année prochaine. »

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,41 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 43 nouveaux plus-hauts et 642 nouveaux plus-bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 197 titres ont progressé et 2 569 ont reculé, les titres en baisse étant 1,17 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a affiché 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 8 nouveaux plus bas , tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 439 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,46 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,90 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.