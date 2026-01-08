Wall Street termine en ordre dispersé

*

Le Dow Jones gagne 0,55%, le S&P-500 0,01% et le Nasdaq cède 0,44%

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le secteur de la technologie étant à la baisse tandis que celui de la défense a progressé.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné , ou 270,03 points, à 49.266,11 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 0,53 points, soit 0,01% à 6.921,46 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 104,26 points, soit 0,44% à 23.480,016 points.

Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O et Microsoft MSFT.O ont terminé en baisse. Le secteur des nouvelles technologie

.SPLRCT est en déclin d'environ 1% depuis le début de l'année, alors que les investisseurs deviennent plus tatillons face aux valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

"Tant que l'IA sera attractive, il y aura des gagnants et des perdants", a déclaré Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth.

"Cela devient un secteur où il faut 'montrer'. Montrer comment monétiser ceci ou cela. Montrer s'il y aura un retour sur les dépenses d'investissement."

Les valeurs du secteur de la défense ont progressé après que le président américain Donald Trump a estimé que le budget de l'armée américaine pour 2027 devrait être porté à 1.500 milliards de dollars. Le budget de la défense adopté par le Congrès pour 2026 est de 901 milliards de dollars.

Lockheed Martin LMT.N , Northrop Grumman NOC.N et Kratos Defense KTOS.O ont tous progressé.

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 3 janvier, à 208.000 contre 200.000 (révisé) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Les investisseurs attendent désormais la publication vendredi du rapport sur l'emploi non agricole américain.

Aux valeurs, Alphabet GOOGL.O a progressé après que la maison-mère de Google a dépassé Apple en termes de capitalisation boursière pour la première fois depuis 2019.

Les fabricants de puces mémoire comme SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Seagate STX.O , dont les cours avaient fortement progressé, ont tous reculé.

Ford F.N a bondi après que Piper Sandler a relevé sa recommandation sur le constructeur automobile de "neutre" à "surpondérer".

(Purvi Agarwal à Bangalore et Noel Randewich à San Francisco; version française Camille Raynaud)