Wall Street termine en ordre dispersé
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 22:17

*

Le Dow Jones gagne 0,68%, le S&P-500 0,06% et le Nasdaq cède 0,26%

par Noel Randewich et Twesha Dikshit

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi alors que les investisseurs attendaient la fin possible du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,68%, ou 326,86 points, à 48.254,82 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 4,31 points, soit 0,06% à 6.850,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -61,84 points, soit 0,26% à 23.406,457 points.

La Chambre des représentants doit se prononcer mercredi sur un projet de loi destiné à mettre fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, un texte approuvé lundi par le Sénat qui prévoit un budget temporaire pour financer notamment les aides alimentaires de millions d'Américains, rémunérer les employés fédéraux et redynamiser le trafic aérien.

Si le texte de financement provisoire est approuvé par la Chambre des représentants, il sera ensuite transmis à Donald Trump pour promulgation.

"Cela devrait être positif du point de vue du sentiment, car cela élimine l'un des principaux risques qui pèsent sur le marché. De même, le bon fonctionnement du gouvernement fédéral, de l'autorité de l'aviation civile (FAA) et du système aérien est important pour le fonctionnement de l'économie réelle", a dit Bill Northey, cadre dirigeant de U.S. Bank Wealth Management, dans le Montana.

Le "shutdown" a pesé sur l'économie américaine et empêché la publication de données économiques essentielles à la prise de décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors que le marché cherche des indices sur l'évolution de l'économie et la trajectoire des taux d'intérêt.

Aux valeurs Goldman Sachs GS.N et UnitedHealth Group

UNH.N ont porté le Dow Jones, qui a atteint un record de clôture pour le deuxième jour de suite.

Certains des géants du secteur de la technologie comme

AMZN.O , Tesla TSLA.O et Palantir PLTR.O ont perdu du terrain.

Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O a bondi après avoir annoncé anticiper un chiffre d'affaires annuel de 100 milliards de dollars pour les puces destinées aux centres de données d'ici cinq ans.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes

suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Avec Purvi Agarwal; version française Camille Raynaud)

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
244,2000 USD NASDAQ -1,97%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
258,8900 USD NASDAQ +9,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 254,82 Pts Index Ex +0,68%
GOLDMAN SACHS GR
839,050 USD NYSE +3,51%
NASDAQ Composite
23 406,46 Pts Index Ex -0,26%
PALANTIR TECHNOLOGIES
184,1700 USD NASDAQ -3,56%
S&P 500 INDEX
6 850,92 Pts CBOE +0,06%
TESLA
430,6000 USD NASDAQ -2,05%
UNITEDHEALTH GRO
339,090 USD NYSE +3,56%
USA BENCHMARK 10A
4,116 Rates -0,56%
