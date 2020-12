Wall Street termine en modeste hausse, le Dow Jones à un nouveau record

Des passants devant le New York Stock exchange (NYSE) à Manhattan (New York), le 30 novembre 2020 ( AFP / Angela Weiss )

La Bourse de New York a clôturé mercredi en modeste hausse, au cours d'une séance calme de fin d'année, qui a toutefois permis au Dow Jones d'inscrire de peu un nouveau record.

Selon des résultats définitifs, le Dow Jones Industrial Average a gagné 0,24% à 30.409,56 points, inscrivant un nouveau record après celui du 28 décembre.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,15% à 12.870,00 points et l'indice élargi S&P 500 a progressé de 0,13% à 3.732,04 points.

"C'était une séance sans enthousiasme, les investisseurs prenant leur respiration après les gros gains de ce dernier trimestre", a indiqué Marris Ogg, gestionnaire de portefeuille chez Tower Bridge Advisors.

Jeudi sera la dernière séance de l'année. Wall Street sera fermée vendredi pour le Nouvel an.

La Bourse aura de beaux jours devant elle en 2021 si l'on en croit Marris Ogg: "les résultats des entreprises seront meilleurs que ce que l'on pense dans la seconde partie de l'année (...) au fur et à mesure que la confiance des consommateurs revient avec celle des vaccinations contre le Covid-19", a indiqué l'analyste.

Le dollar faible, actuellement au plus bas depuis deux ans et demi, "va aider les entreprises américaines de toute évidence et il y a un énorme soutien à l'économie à travers le monde", a-t-elle poursuivi ajoutant que pour la première fois depuis longtemps on assistait "à une reprise synchronisée, que ce soit aux Etats-Unis, en Europe ou en Chine".

Mercredi la nouvelle d'un feu vert au Royaume-Uni pour le vaccin AstraZeneca/Oxford, moins cher et plus facile à distribuer que ses rivaux, a soutenu le moral des investisseurs. Le titre du laboratoire britannique a conclu en hausse de 0,56% à la Bourse de New York.

Le marché a salué aussi un rebond inattendu de l'activité manufacturière dans la région de Chicago pour décembre.

Parmi les actions du jour, Apple a perdu 0,85% après avoir été débouté sur une plainte pour violation de droits d'auteur contre une société de sécurité informatique.

Intel a lâché 1,30% après une vive hausse la veille, alors qu'un actionnaire activiste préconise la cession d'actifs au sein du fabricant de microprocesseurs.

Caterpillar a grimpé de 1,92% après des commentaires favorables d'analystes.

Tesla a grimpé de 4,32% se rapprochant à nouveau des 700 dollars le titre.

Sur le marché obligataire, le rendement à 10 ans sur les bons du Trésor était en léger repli à 0,9231% contre 0,9364% mardi.

Nasdaq

vmt/lo/slb