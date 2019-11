Wall Street termine en légère hausse, le Nasdaq à un record

Des courtiers sur le New York Stock Exchange à Wall Street ( AFP / Johannes EISELE )

La Bourse de New York a terminé en légère hausse mardi, la montée de Facebook permettant au Nasdaq de grappiller un nouveau record dans un marché plutôt sur la réserve en attendant de nouvelles informations sur le commerce.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a fini au même niveau que la veille, à 27.691,49 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,26% à 8.486,09 points et l'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street, de 0,16% à 3.091,84 points.

Le Nasdaq a notamment bénéficié de la progression de 2,56% de Facebook, qui a lancé mardi aux Etats-Unis son service de paiement "Facebook Pay". Construit sur des fonctionnalités déjà existantes sur ses différentes applications, il doit permettre de payer pour des produits directement sur Facebook ou sur Instagram, mais aussi d'envoyer de l'argent à ses amis via Messenger.

- Lancement de Disney+ -

Les échanges sont par ailleurs restés dans une fourchette limitée à la Bourse new-yorkaise. Les investisseurs étaient dans l'attente d'un discours sur l'économie du président américain Donald Trump, qui n'a finalement pas donné beaucoup de détails sur le front commercial.

Le président américain a surtout loué la bonne santé économique des Etats-Unis sans apporter d'éléments nouveaux sur l'avancée des négociations avec la Chine et sans dévoiler sa décision sur l'imposition éventuelle de droits de douane dans le secteur automobile qui doit intervenir cette semaine.

Les investisseurs restent aussi en retrait en attendant les auditions mercredi et jeudi devant des commissions parlementaires du président de la banque centrale américaine, Jerome Powell.

"Nous sommes dans une période où nous devons désormais attendre décembre pour connaître les prochaines décisions de la Réserve fédérale", a souligné Sam Stovall de CFRA. "Nous attendons également de savoir si on va avoir un accord commercial (avec la Chine) et on doit maintenant attendre janvier pour se faire une meilleure idée de la santé des profits des entreprises sur l'ensemble de l'année", a-t-il ajouté.

"Pour le moment les investisseurs espèrent toujours que le S&P 500 et le Dow Jones atteindront de nouveaux records d'ici la fin de l'année tout en se demandant quand exactement les indices feront une pause pour digérer cette progression", a observé le spécialiste.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine se repliait légèrement et évoluait à 1,916% contre 1,942% vendredi à la clôture, le marché obligataire étant resté fermé lundi à l'occasion de la journée des Anciens combattants.

Le géant du divertissement Disney a pris 1,35% au jour du lancement de son service de streaming, Disney+.

La nouvelle plateforme de vidéo à la demande a connu des ratés techniques pour son lancement mardi mais le groupe a imputé ces problèmes à une demande plus forte que prévu.

Disney+ va entrer en concurrence avec les plateformes de Netflix (-0,74%), d'Amazon (+0,36%) ou d'Apple (-0,09%).

Le géant de l'agroalimentaire Tyson Foods (+7,43%) a dévoilé des chiffres trimestriels inférieurs aux attentes en raison notamment de la fermeture d'un abattoir au Kansas suite à un incendie. Mais le patron du groupe a aussi assuré lors d'une conférence téléphonique être optimiste pour les prochaines trimestres avec des exportations en hausse vers le Mexique, le Japon et la Chine.

Le groupe de médias CBS a reculé de 3,62% après avoir fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 3,30 milliards de dollars, mais inférieur aux prévisions.

Nasdaq

jum/dho/