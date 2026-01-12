Aucun résultat pour cette recherche.
La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, dépassant ses craintes sur l'indépendance de la Fed, après les menaces judiciaires de la Maison Blanche à l'encontre de l'institution monétaire et de son président. L'indice élargi S&P 500 (+0,16%) et le Dow
La spectaculaire attaque américaine ayant conduit à la capture du président Nicolas Maduro a secoué la capitale mais aussi les esprits des plus jeunes, et était omniprésente à la rentrée des classes lundi au Venezuela, entre peurs et traumatismes. "Je suis vivante, ... Lire la suite
Londres a durci le ton lundi contre le réseau social X d'Elon Musk, avec l'ouverture d'une enquête sur les images à caractère sexuel générées par son intelligence artificielle Grok, à l'origine d'un tollé mondial, qui pourrait déboucher sur un blocage de la plateforme ... Lire la suite
Le président américain Donald Trump va recevoir jeudi la cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix Maria Corina Machado alors qu'au Venezuela, les libérations de détenus politiques se poursuivent au compte-gouttes. Le président américain a laissé ... Lire la suite
