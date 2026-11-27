Des courtiers travaillent dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE), à New York

NEW YORK, 27 novembre (Reuters) - La Bourse de New York ‌a terminé vendredi en hausse une séance peu active et écourtée au lendemain de la fête ​de Thanksgiving, à la faveur notamment d'un rebond des valeurs du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 1,18%, ou 591,99 points, à 50.774,94 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris ​114,71 points, soit 1,60%, à 7.297,49 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 543,70 points, soit 2,31%, à 24.129,5 ​points.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations ⁠cette semaine, le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia et la brève ‌chute d’Anthropic sous son prix d’introduction en bourse ayant accentué la volatilité dans le secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires ​après une forte correction et ‌les inquiétudes liées à la flambée des coûts de l’IA, à l’endettement ⁠élevé et aux doutes concernant le retour sur investissement des entreprises.

"Le marché est tellement survendu qu’un rebond était inévitable", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les fabricants de puces, ⁠malmenés par les investisseurs ‌ce mois-ci, ont regagné du terrain, Micron et Marvell affichant chacun des hausses. ⁠L’indice global des puces a également progressé.

Les entreprises technologiques qui exploitent de grands centres de ‌données ont profité de la tendance, Amazon.com, Meta Platforms et Oracle terminant toutes en ⁠hausse de plus de 3%.

"On observe un rebond du secteur technologique qui ⁠a débuté lundi, s’est ‌poursuivi mercredi avec un retournement en cours de séance et se poursuit aujourd’hui. Tant de capitaux ​spéculatifs se sont retirés du secteur technologique que ‌cette tendance pourrait se maintenir la semaine prochaine, car les investisseurs seront contraints de revenir à la charge", a déclaré ​Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management.

Les hausses du marché n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq ⁠ont connu leur pire mois de novembre depuis 2008, sous l'effet de la crainte d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA à la suite de la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, et des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

(Rédigé par Saeed Azhar à New York, Niket Nishant, Purvi Agarwal, Shashwat Chauhan et Avinash P à Bangalore, version française Tangi ​Salaün, édité par Zhifan Liu)