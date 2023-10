Wall Street termine en hausse, surmonte l'appréhension géopolitique

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, inversant la tendance après un début dans le rouge et surmontant, le temps d'une séance, les inquiétudes quant à une possible escalade au Moyen-Orient.

Le Dow Jones s'est octroyé 0,59%, l'indice Nasdaq a pris 0,39% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,63%.