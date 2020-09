Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine en hausse sur l'espoir d'avancées sur le plan de soutien Reuters • 30/09/2020 à 22:36









WALL STREET TERMINE EN BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 1,2% mercredi, soutenue par les espoirs de devoir se dénouer les négociations sur l'instauration d'un nouveau plan de soutien à une économie américaine toujours pénalisée par l'épidémie de nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones a gagné 329,04 points à 27.781,70. Le S&P-500, plus large, a pris 27,53 points, soit 0,83%, à 3.363. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 82,26 points (0,74%) à 11.167,51 points. Sur le trimestre, le Dow Jones a avancé de 7,6%, le S&P 500 de 8,5% et le Nasdaq de 11,02%, malgré les corrections subies par le secteur technologique. En septembre, toutefois, le Dow a cédé 2,3%, le S&P 500 3,9% et le Nasdaq 5,2%. Les trois indices ont bénéficié mercredi des déclarations de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et du secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui ont tous les deux dit espérer un accord bipartisan sur la question du plan de soutien. Micron Technology a terminé en baisse de 7,40% après avoir fait état mardi soir d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice décalé inférieure aux attentes en raison notamment des restrictions empêchent les entreprises américaines de traiter librement avec Huawei. Dans son sillage, Western Digital a perdu 7,04% Moderna a fini en hausse de 0,33% après avoir pourtant gagné plus de 3% après la publication de résultats encourageants pour son candidat vaccin anti-COVID-19. Le titre a fait les frais d'une interview de son directeur général qui a déclaré au Financial Times que ce vaccin ne serait pas mis sur le marché avant la présidentielle de novembre contrairement aux souhaits du président Donald Trump. Sur le marché du pétrole, le WTI s'est établi à 39,8700 dollars (+1,50%) et le brent à 40,93 dollars (-0,19%). Le dollar évoluait en hausse en baisse de 0,03% face à un panier de devises tandis que l'euro s'établissait à 1,1725 dollar (-0,14%). Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a gagné 4,1 points de base pour s'établir à 0,6857%. Son homologue à cinq ans, a avancé de 2,7 points de base pour s'établir à 0,2768%. (Nicolas Delame)

