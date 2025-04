Wall Street termine en hausse, soulagée par les exemptions sur la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 14 avril 2025. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé dans le vert lundi, portée par l'annonce d'une exemption provisoire de surtaxes douanières américaines sur les produits de la tech, les investisseurs se montrant également rassurés par l'accalmie sur le marché obligataire après plusieurs séances de forte nervosité.

Le Dow Jones a avancé de 0,78%, l'indice Nasdaq de 0,64% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,79%.

En pleine guerre commerciale avec Pékin, les États-Unis ont finalement accordé une exemption de surtaxes sur les produits high-tech, smartphones et ordinateurs en tête, ainsi que sur les semi-conducteurs.

Les États-Unis imposaient depuis la semaine dernière les produits chinois à 145%, dans le cadre d'une vaste offensive protectionniste lancée par Washington début avril, qui rend les marchés très volatils. Pékin a riposté en faisant bondir ses droits de douane à 125% depuis samedi.

"Même si l'on s'attend à ce que le sursis douanier n'offre qu'un soulagement à court terme", la place américaine a été "soutenue par l'inclinaison empathique de la Maison Blanche", a écrit Jose Torres, d'Interactive Brokers.

La Maison Blanche a insisté sur le caractère "temporaire" des exemptions et sur le fait qu'elle entendait toujours taxer l'électronique.

Donald Trump a d'ailleurs déclaré qu'il annoncerait "dans la semaine" de nouvelles surtaxes sur les semi-conducteurs entrant aux Etats-Unis, qui "seront en place dans un avenir pas trop lointain".

"Les investisseurs considèrent l'adoucissement de la rhétorique commerciale comme un signe haussier" et "que l'administration Trump est de plus en plus attentive à l'évolution des marchés financiers", estime M. Torres.

En conséquence, les acteurs de marché commencent "lentement à élaborer des scénarios qui sont meilleurs que le scénario le plus pessimiste" sur la guerre commerciale, qui avait précipité Wall Street dans une spirale baissière début avril, explique à l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

"En outre, une partie de l'extraordinaire volatilité du marché du Trésor américain s'est calmée" ce qui soutient Wall Street, souligne auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans s'est franchement détendu lundi, à 4,38% vers 20H20 GMT contre 4,49% vendredi en clôture.

"Les prêts à la consommation, immobiliers, pour les voitures, mais également les prêts aux entreprises pour tout type d'investissement sont tous liés aux bons du Trésor", rappelle M. Low.

Au tableau des valeurs, les constructeurs automobiles ont été recherchés, à l'image de Ford (+4,07%), General Motors (+3,46%) et Stellantis (+5,64%), après que Donald Trump a assuré qu'ils avaient "besoin d'un peu de temps" pour relocaliser leur production aux Etats-Unis.

"Je cherche une solution pour aider certains constructeurs automobiles qui se tournent vers des pièces fabriquées au Canada, au Mexique et ailleurs", a ajouté le président américain.

Des surtaxes d'une valeur de 25% sont entrées en vigueur jeudi 3 avril sur toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis.

Le géant des puces Intel a avancé (+2,89%) après avoir annoncé la cession du contrôle du groupe spécialisé dans les composants électroniques Altera à la société de capital-investissement Silver Lake Partners.

A l'issue de cette transaction, qui valorise Altera à 8,75 milliards de dollars, Intel conserve 49% de ses parts dans le groupe. Intel avait bouclé l'achat d'Altera fin 2015 pour 16,7 milliards de dollars.

La banque d'affaires américaine Goldman Sachs a terminé dans le vert (+1,93%) après avoir dépassé les attentes au premier trimestre, faisant état lundi d'un record dans les activités de marchés et de financement ainsi que de "performances solides" dans le courtage de matières premières, devises et obligations (Fixed Income).

Pour le deuxième trimestre, "nous entrons (...) avec un environnement opérationnel radicalement différent par rapport au début de l'année", a toutefois prévenu David Solomon, patron de la banque, cité dans un communiqué.

