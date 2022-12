Wall Street termine en hausse, soubresaut avant des nouvelles des prix et des taux

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a terminé en nette hausse lundi, animée par des achats d'opportunité avant un indicateur d'inflation crucial et plusieurs décisions de banques centrales sur leurs taux.

Le Dow Jones a gagné 1,58%, l'indice Nasdaq a pris 1,26% et l'indice élargi S&P 500 a crû de 1,43%.

La séance avait démarré sur des achats à bon compte, dont avait bénéficié notamment Apple (+1,64% à 144,49 dollars), après huit séances de repli en dix journées de Bourse pour le S&P 500.

L'humeur profitait aussi de l'annonce du rachat du laboratoire Horizon Therapeutics (+15,49% à 112,36 dollars) par la biotech américaine Amgen (-0,67% à 276,78 dollars), membre du Dow Jones, moyennant 116,50 dollars par action et un total d'environ 27,8 milliards de dollars.

Le prix proposé intègre une prime de près de 20% par rapport au cours de clôture de vendredi.

Au terme d'une année catastrophique pour les fusions et acquisitions, l'opération redonnait un peu d'allant au marché.

Chemin faisant, le S&P 500 a franchi, à la hausse, un seuil technique, qui a donné de l'ampleur au mouvement en cours sur la séance, selon les analystes de Briefing.com.

"Je pense que des gens ont eu peur de rater le coche si mardi se révèle être une bonne surprise", a expliqué Andy Kapyrin, de Regent Atlantic.

La place new-yorkaise était ainsi déjà tournée vers la publication, mardi à 13H30 GMT, de l'indice américain des prix à la consommation CPI pour novembre, attendu en baisse sur un mois et sur un an.

Signe du regain de nervosité des investisseurs, l'indice VIX, qui mesure la volatilité du marché, est remonté lundi à son plus haut niveau depuis près d'un mois.

Wall Street attend également, mercredi, la décision de la banque centrale américaine (Fed) sur son taux directeur.

Les opérateurs tablent sur un relèvement d'un demi-point de pourcentage, soit moins que lors des quatre dernières réunions, marquées par une hausse de 0,75 point à chaque fois.

Mais au-delà, le marché attendra surtout de la Fed "qu'elle clarifie certaines choses" quant à sa trajectoire en 2023, selon Andy Kapyrin.

Sur le marché obligataire, les taux se sont légèrement tendus lundi. Le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans est ressorti à 3,61%, contre 3,57% vendredi.

A la cote, Boeing a pris de la hauteur, tiré par des informations de presse sur une possible commande de 150 appareils 737 Max par Air India, ainsi que d'autres émanant d'United Airlines.

Microsoft (+2,89% à 252,51 dollars) a progressé après l'annonce d'un partenariat avec la Bourse de Londres (LSEG), à laquelle le géant de Redmond (Etat de Washington) va fournir des outils de gestion des données, d'analyse et de modélisation.

Dans le cadre de cet accord, Microsoft va prendre 4% du capital du LSEG.

Après un timide rebond vendredi, Tesla a poursuivi sa glissade (-6,27% à 167,82 dollars) et s'approchait de son plus bas niveau depuis un an (166,19 dollars).

Le groupe de médias et télévision Warner Bros. Discovery a bénéficié (+1,62% à 11,27 dollars) de son intégration à l'indice Nasdaq 100.

Nasdaq