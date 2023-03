Wall Street termine en hausse, poursuit sa prudente ascension, sans euphorie

Le parquet du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, dans un climat de plus en plus apaisé après la crise bancaire, même si les investisseurs se gardent de toute euphorie.

Le Dow Jones a gagné 0,43%, l'indice Nasdaq a pris 0,73% et l'indice S&P 500 a progressé de 0,57%.

