Wall Street termine en hausse, portée par l'énergie

LA BOURSE DE NEW YORK FINIT EN HAUSSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de 0,56% mardi, soutenue par les valeurs liées à l'énergie, elles-mêmes portées par le rebond des cours du brut, même si elle a rétrocédé une partie de leurs gains après l'intervention de Richard Clarida. Interrogé sur la chaîne CNBC, le vice-président de la Réserve fédérale a déclaré que l'économie américaine allait sans doute se contracter nettement au deuxième trimestre et que la situation de l'emploi s'était détériorée jusqu'à un niveau sans précédent depuis les années 1940. L'indice Dow Jones a gagné 133,33 points à 23.883,09. Le S&P-500, plus large, a pris 26,09 points, soit 0,92%, à 2.868,83. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 98,1 points (1,13%) à 8.808,81 points. Les indices d'actions new-yorkais ont également bénéficié de l'assouplissement des mesures de confinement qui alimente les espoirs de reprise économique. "L'espoir fait son retour, notamment en ce qui concerne l'ampleur du rebond qui se produira lorsque les économies repartiront", a commenté Jim McDonald, stratégiste de chez Northern Trust. Aux valeurs Chevron a pris 1,58%, portées par les cours du brut qui ont prix 13,86% à 30,97 dollars pour le Brent et 20,35% à 24,54 dollars pour le WTI. Les actions liées à la santé ont également été recherchées. Pfizer Inc a bondi de 2,39% après avoir annoncé qu'un de ses partenaires avait commencé à livrer des échantillons expérimentaux de vaccins contre le coronavirus afin qu'ils soient testés sur des sujets américains. Regeneron Pharmaceuticals Inc a quant à lui bondi de 6%, les investisseurs saluant la publication d'un bénéfice trimestriel plus élevé que prévu, porté par la demande croissante pour son traitement oculaire Eylea. Le dollar s'appréciait à la clôture de Wall Street de 0,28% face aux autres grandes devises pour la troisième séance d'affilée, une hausse favorisée par le chiffre moins mauvais qu'anticipé de l'indice ISM des services et par la faiblesse de l'euro tandis que les Treasuries à dix ans étaient en hausse de plus de 2 points de base à 0,6651%. (Nicolas Delame)

