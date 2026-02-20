Wall Street termine en hausse après que la Cour suprême s'est prononcée contre les tarifs douaniers de Trump

La Cour suprême rejette les tarifs douaniers mondiaux de Trump

La croissance économique américaine ralentit fortement au quatrième trimestre

L'inflation PCE s'accélère en décembre

S&P 500 +0,69%, Nasdaq +0,90%, Dow +0,47%

par Noel Randewich et Shashwat Chauhan

Les actionsaméricaines ont terminé en hausse vendredi, tirées par les gains d'Alphabet, d'Amazon et d'autres poids lourds de Wall Street après que la Cour suprême a invalidé les tarifs douaniers mondiaux du président Donald Trump.

La Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, s'est prononcée par 6 voix contre 3 contre les droits de douane mondiaux de M. Trump, adoptés l'année dernière en vertu d'une loi fédérale destinée aux situations d'urgence nationale. M. Trump a qualifié la décision de "honte" et a déclaré qu'il imposerait des droits de douane mondiaux de 10 % pendant 150 jours en vertu de l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974 pour remplacer les droits de douane d'urgence invalidés par la Cour suprême .

Les investisseurs ont été soulagés que les droits de douane mondiaux nouvellement annoncés par Trump ne soient pas plus élevés, a déclaré Mike Dickson, responsable de la recherche et des stratégies quantitatives chez Horizon Investments à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Aujourd'hui, l'incertitude est levée et nous passons à la phase suivante", a déclaré M. Dickson. Certaines des entreprises les plus précieuses et les plus répandues de Wall Street ont progressé, notamment Alphabet

GOOGL.O , la société mère de Google, qui a enregistré une hausse de 3,7 %, Amazon AMZN.O , qui a progressé de 2,6 %, et Apple AAPL.O , qui a enregistré un rebond de 1,5 %.

Les actions du fabricant américain de jouets Hasbro

HAS.O , du distributeur de meubles en ligne Wayfair W.N , du propriétaire de Pottery Barn Williams-Sonoma WSM.N et du distributeur de meubles de luxe RH RH.N - tous touchés par les droits de douane - ont gagné entre 0,5 % et 2,3 %. Des milliers d'entreprises à travers le monde ont intenté des actions en justice pour contester les tarifs douaniers radicaux de Trump et ont demandé le remboursement des droits de douane qu'elles ont payés. Il y a un risque que plus de 175 milliards de dollars de droits de douane américains collectés devront être remboursés , selon les économistes du Penn-Wharton Budget Model .

Le S&P 500 a augmenté de 0,69 % pour terminer la séance à 6 909,51 points.

Le Nasdaq a gagné 0,90% à 22 886,07 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,47% à 49 625,97 points.

Neuf des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, menés par les services de communication .SPLRCL , en hausse de 2,65%, suivis par un gain de 1,27% pour la consommation discrétionnaire .SPLRCD .

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,08%, le Nasdaq de 1,51% et le Dow de 0,25%.

Le S&P 500 est en hausse de près de 1% en 2026, à la traîne d'un gain de plus de 3% de l'indice mondial des actions MSCI

Les données publiées en début de journée ont montré que la croissance économique américaine a ralenti plus que prévu au quatrième trimestre, tandis qu'une lecture séparée a indiqué que l'inflation s'est accélérée en décembre. Selon l'outil FedWatch de CME , les traders estiment qu'il y a un peu plus de 50 % de chances que la Fed réduise ses taux d'intérêt d'ici à sa réunion de juin. Les investisseurs inquiets de la santé du rallye de l'IA à Wall Street examineront attentivement les résultats trimestriels de Nvidia mercredi prochain. Les valeurs technologiques liées à l'IA ont fluctué ces derniers mois en raison des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées et du peu de preuves que les investissements massifs dans l'IA entraînent une croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices.

Des secteurs allant des logiciels à la logistique ont également été touchés par la crainte que l'amélioration rapide des outils d'IA ne perturbe leurs modèles d'entreprise et n'intensifie la concurrence.

Akamai Technologies AKAM.O a chuté de 14 % après que la société de cloud a annoncé un bénéfice ajusté pour le premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse au sein du S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 2,0 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 7 nouveaux plus bas; le Nasdaq a enregistré 81 nouveaux plus hauts et 153 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été relativement faible, avec 18,3 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 20,3 milliards d'actions sur les 20 séances précédentes.