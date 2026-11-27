Wall Street termine en hausse alors que les valeurs de l'IA, qui avaient été malmenées, se redressent au cours d'une semaine marquée par la volatilité

Les principaux indices de Wall Street ont terminé en hausse vendredi et ont enregistré des gains hebdomadaires, les investisseurs ayant repris le chemin des marchés après les vacances de Thanksgiving et s'étant rués sur les titres liés à l'IA, qui avaient été durement touchés.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations cette semaine, le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O et la brève chute d’Anthropic ANT.O sous son prix d’introduction en bourse ayant accentué la volatilité du secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et l’inquiétude face à la flambée des coûts de l’IA, à l’endettement élevé et aux doutes concernant le retour sur investissement des entreprises.

« Le marché est tellement survendu qu’un rebond était inévitable », a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les fabricants de puces, malmenés par les investisseurs ce mois-ci, ont regagné du terrain, Micron MU.O et Marvell MRVL.O affichant chacun des hausses. L’indice global des puces .SOX a également progressé.

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 597,69 points, soit 1,19 %, à 50 780,64, le S&P 500 .SPX a gagné 115,56 points, soit 1,61 %, à 7 298,34 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 543,70 points, soit 2,31 %, à 24 129,50.

Les entreprises bénéficiant de l’IA, notamment le spécialiste du stockage de données Sandisk SNDK.O , le fabricant de produits optiques Lumentum LITE.O et le fabricant de serveurs Dell DELL.N , ont également progressé.

Certains des « hyperscalers » de l’IA — ces entreprises technologiques qui exploitent de grands centres de données — ont également progressé, avec des hausses enregistrées par Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N . Tesla TSLA.O a également bondi.

« On observe un rebond du secteur technologique qui a débuté lundi, s’est poursuivi mercredi avec un retournement en cours de séance et se poursuit aujourd’hui. Tant de capitaux spéculatifs se sont retirés du secteur technologique que cette tendance pourrait se maintenir la semaine prochaine, car les investisseurs seront contraints de revenir à la charge », a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management.

L’indice bancaire S&P 500 .SPXBK a progressé, porté par les gains de JPMorgan Chase JPM.N .

Les hausses du marché n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq s’apprêtaient à connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des craintes d’un durcissement de la réglementation en matière d’IA suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, et des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait progressé beaucoup plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation s’était encore accélérée en octobre.

Les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont NEM.N a progressé, tandis que l’ETF Global X Silver Miners SIL.P a gagné du terrain.

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a reculé après que la Food and Drug Administration américaine a prolongé jusqu’à trois mois son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les volumes de transactions ont été faibles après le jour férié de Thanksgiving jeudi, les marchés boursiers américains n'ayant été ouverts que pendant une demi-journée vendredi.