Wall Street termine en hausse alors que les valeurs de l'IA, qui avaient été malmenées, se redressent au cours d'une semaine marquée par la volatilité

Les principaux indices de Wall Street ont clôturé en hausse vendredi et ont enregistré des gains hebdomadaires, les investisseurs ayant repris le chemin des marchés après les vacances de Thanksgiving et s'étant rués sur les valeurs liées à l'IA, qui avaient été durement touchées.

Les actions américaines ont connu de fortes fluctuations cette semaine, le retour de Jensen Huang en tant que directeur général de Nvidia NVDA.O et la brève chute d’Anthropic ANT.O sous son prix d’introduction en bourse ayant accentué la volatilité du secteur de l’IA.

Les investisseurs ont oscillé entre la recherche de bonnes affaires après une forte correction et l’inquiétude face à la flambée des coûts de l’IA, à l’endettement élevé et aux doutes concernant le retour sur investissement des entreprises.

"Le marché est tellement survendu qu’un rebond était inévitable", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les fabricants de puces, malmenés par les investisseurs ce mois-ci, ont regagné du terrain: Micron MU.O et Marvell MRVL.O ont respectivement progressé de 7,6 % et 7,3 %. L’indice global des puces .SOX a également grimpé de 4,7 %. Nvidia, après être resté en baisse pendant la majeure partie de la séance, a terminé en hausse de 0,8 %.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 591,99 points, soit 1,18 %, pour atteindre 50.774,94, le S&P 500 .SPX a gagné 114,71 points, soit 1,60 %, à 7.297,49 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 543,70 points, soit 2,31 %, à 24.129,50.

Les valeurs bénéficiaires de l’IA, notamment la société de stockage de données Sandisk SNDK.O , ont bondi de près de 16 %, tandis que le fabricant de produits optiques Lumentum LITE.O et le fabricant de serveurs Dell DELL.N ont également enregistré de fortes hausses.

Les « hyperscalers » de l’IA — ces entreprises technologiques qui exploitent de grands centres de données — ont également progressé, avec des hausses enregistrées par Amazon.com AMZN.O , Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O et Oracle ORCL.N . Tesla TSLA.O a bondi de 5 %.

"On observe un rebond du secteur technologique qui a débuté lundi, s’est poursuivi mercredi avec un retournement intrajournalier et se poursuit aujourd’hui. Les capitaux spéculatifs ont été tellement retirés du secteur technologique que cette tendance pourrait se maintenir la semaine prochaine, car les investisseurs seront contraints de revenir sur le marché", a déclaré Andrew Slimmon, gestionnaire de portefeuille senior chez Morgan Stanley Investment Management.

HAUSSES HEBDOMADAIRES

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 5,6 %, le Nasdaq a gagné 6,68 % et le Dow Jones a grimpé de 5,46 %. La hausse hebdomadaire du S&P 500 est la plus importante enregistrée par l’indice depuis avril 2025.

L’indice bancaire du S&P 500 .SPXBK a progressé de 1,6 %, porté par la hausse de près de 2 % de JPMorgan Chase JPM.N .

Les hausses du marché n’ont guère suffi à effacer les pertes enregistrées en novembre. Le S&P 500 et le Nasdaq sont en passe de connaître leur pire mois de novembre depuis 2008, sous la pression des inquiétudes liées à un durcissement de la réglementation en matière d’IA suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, ainsi que des anticipations d’une politique monétaire qui resterait restrictive.

Les opérateurs anticipent désormais presque entièrement une hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale en décembre, après que les données publiées cette semaine ont montré que l’économie américaine avait connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre et que l’inflation s’était encore accélérée en octobre.

Les sociétés minières d’or et d’argent ont rebondi, les cours des métaux précieux s’étant redressés après plusieurs séances difficiles. Newmont NEM.N a gagné 5,4 %, tandis que l’ETF Global X Silver Miners SIL.P a également progressé.

Vertex Pharmaceuticals VRTX.O a reculé de 5,2 % après que la Food and Drug Administration américaine a prolongé jusqu’à trois mois son examen du médicament de la société destiné au traitement des maladies rénales.

Les marchés boursiers américains ont été ouverts vendredi pour une séance d’une demi-journée, après le jour férié de Thanksgiving jeudi.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 10,97 milliards d'actions.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 3,25 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 55 nouveaux plus hauts et 73 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 3.677 titres ont progressé et 1.135 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 3,24 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et aucun nouveau plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 53 nouveaux plus-hauts et 96 nouveaux plus-bas.