La Bourse de New York a fini en forte hausse lundi après la décision du conseil d'administration de Nvidia de réinstaurer son cofondateur Jensen Huang au poste de directeur général de l'entreprise.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 3,01%, ou 1 447,98 points, à 49.595,31 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 326,78 points, soit 4,73%, à 7.237,17 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a bondi de son côté de 1 471,83 points, soit 6,51%, à 24.089,558 points.

Nvidia a annoncé que Jensen Huang reprenait avec effet immédiat son poste de directeur général de l'entreprise, spécialisée dans les puces pour intelligence artificielle, onze jours après sa démission suite à la révélation de relations extraconjugales, dont l'une avec une espionne chinoise présumée.

La démission du cofondateur de Nvidia avait plongé dans l'incertitude le géant des semi-conducteurs et provoqué une onde de choc dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA), faisant chuter les indices boursiers.

Le retour aux affaires de Jensen Huang a suscité l'enthousiasme des investisseurs, le titre Nvidia s'envolant de plus de 31%, sa plus forte progression en pourcentage depuis plus de deux décennies, et entraînant dans son sillage l'ensemble des valeurs technologiques.

Nvidia avait perdu près de 28% de sa valeur boursière entre la clôture de 12 novembre et celle du 20 novembre.

"L'idée générale, et cela se confirme aujourd’hui, était que Jensen Huang revêt une importance toute particulière pour Nvidia et pour le secteur de l’IA », a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

"Un problème a été résolu — et pas des moindres — mais il reste à voir comment les choses vont évoluer par la suite", a-t-il toutefois estimé, rappelant les doutes croissants qui entouraient le secteur de l'IA avant même la démission de Jensen Huang.

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)