 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 950,88
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street termine en baisse sur fond d'inquiétudes économiques
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 22:31

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en baisse mardi au lendemain des nouveaux records de clôture du S&P 500 et du Nasdaq alors que les investisseurs, privés de données économiques à cause du "shutdown", scrutent les indicateurs secondaires et les déclarations des dirigeants de la Réserve fédérale (Fed) pour trouver des indices sur la faiblesse économique et la politique monétaire.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,20%, ou 91,99 points, à 46.602,98 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -25,69 points, soit -0,38% à 6.714,59 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -153,30 points, soit -0,67% à 22.788,363 points.

Les trois indices ont terminé en baisse alors qu'un rapport publié mardi par la Fed de New York montre que les Américains ont été plus inquiets quant à l'avenir du marché de l'emploi en septembre, tout en revoyant à la hausse leurs prévisions concernant l'évolution de l'inflation à court terme.

Privés de données économiques alors que le "shutdown" se poursuit dans l'administration faute d'accord entre républicains et démocrates sur le budget, les investisseurs se replient sur des indicateurs secondaires et sur les déclarations des dirigeants de la Fed pour savoir si l'institution financière va mener à une nouvelle baisse des ses taux.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a plaidé en faveur de la poursuite des baisses de taux, soulignant les risques liés au maintien d'une politique trop restrictive.

Aux valeurs, Tesla TSLA.O a perdu 4,5% après avoir présenté une version plus abordable de son SUV Model Y.

AMD AMD.O avance de 3,8%, porté par des relèvements d'objectifs de cours de la part de Citigroup, Barclays et Bernstein, et alors que le titre avait déjà bondi de 23,7% la veille à la suite d'un accord pluriannuel avec OpenAI.

IBM IBM.N prend 1,5% après que l'entreprise a annoncé un partenariat avec la startup en Intelligence artificielle Anthropic.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants:

NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
211,5100 USD NASDAQ +3,83%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 602,98 Pts Index Ex -0,20%
IBM
293,970 USD NYSE +1,55%
NASDAQ Composite
22 788,36 Pts Index Ex -0,67%
S&P 500 INDEX
6 714,59 Pts CBOE -0,38%
TESLA
433,0900 USD NASDAQ -4,45%
USA BENCHMARK 10A
4,196 Rates +0,28%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Israéliens brandissent des pancartes et des portraits d'otages retenus dans la bande de Gaza, lors d'un rassemblement à Tel-Aviv marquant le deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas, le 7 octobre 2025 ( AFP / Ahmad GHARABLI )
    Trump optimiste pour un accord sur Gaza, Israël commémore le 7-Octobre
    information fournie par AFP 07.10.2025 23:04 

    Le président américain Donald Trump a évoqué mardi une "réelle chance" pour parvenir à un accord destiné à mettre fin à la guerre à Gaza, le jour où Israël a marqué le deuxième anniversaire de l'attaque la plus meurtrière de son histoire menée par le Hamas. Dans ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accorde une pause
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:46 

    La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, marquant le pas après ses records de la veille, les investisseurs recherchant un nouveau catalyseur en l'absence d'indicateurs économiques. Le Dow Jones a reculé de 0,20%, l'indice Nasdaq de 0,67% et l'indice élargi ... Lire la suite

  • Des partisans se rassemblent pour un rassemblement de campagne du président sortant du Cameroun, Paul Biya, à Maroua, le 7 octobre ( AFP / Robert Fimbaye )
    Cameroun: après des mois d’absence, Paul Biya tient son premier meeting de campagne
    information fournie par AFP 07.10.2025 22:22 

    Après des mois d'absence dans le paysage politique et à cinq jours du scrutin présidentiel du 12 octobre au Cameroun, le président sortant Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a tenu mardi son premier grand meeting de campagne à Maroua, dans la région de ... Lire la suite

  • Le président intérimaire Ahmad al-Chareh, le 5 octobre 2025 à Damas, en Syrie ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Syrie: cessez-le-feu entre les autorités et les Kurdes après des affrontements à Alep
    information fournie par AFP 07.10.2025 21:48 

    Damas a annoncé mardi un cessez-le-feu "global" avec les Kurdes dans l'ensemble de la Syrie, après une rencontre entre le président intérimaire Ahmad al-Chareh et le chef kurde Mazloum Abdi, au lendemain d'affrontements à Alep, dans le nord du pays, qui ont fait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank