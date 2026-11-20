PHOTO D'ARCHIVE : Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

20 novembre (Reuters) - La Bourse de ‌New York a terminé en baisse vendredi, les titres ​technologiques pesant une nouvelle fois sur le Nasdaq, y compris Anthropic, en recul après une entrée en fanfare dans ​l'indice la veille, ce qui n'a toutefois pas suffi à dissiper ​les craintes des investisseurs sur ⁠l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a cédé 1,93%, ou 949,73 ‌points, à 48.147,33 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -265,44 points, soit -3,70% à 6.910,39 ​points. Le Nasdaq Composite ‌a reculé de son côté de -1 261,47 points, ⁠soit -5,28% à 22.617,733 points.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont enregistré leur plus grande chute hebdomadaire depuis ⁠avril 2025 ‌et l'annonce par le président américain Donald Trump ⁠de nouveaux droits de douane à l'occasion d'une ‌journée qu'il avait baptisée "la journée de la libération".

Le ⁠Nasdaq observe quant à lui ses plus ⁠grandes pertes depuis ‌mars 2020.

Si l'introduction en Bourse du créateur des modèles ​Claude et les résultats ‌trimestriels de Nvidia étaient considérés comme des tests décisifs de la semaine pour ​la confiance dans l'IA, ébranlée par des doutes concernant les dépenses, la réglementation et même ⁠des soupçons d'espionnage, les investisseurs semblent avoir conclu qu'ils n'étaient pas prêts à s'emballer outre mesure.

Nvidia continue de creuser ses pertes, chutant de 13,8%, alors qu'Anthropic perdait 9,1%.

Parmi les "hyperscalers", Amazon et <Meta META.O> ont perdu respectivement 3,9% et ​5,9%.

(Bureau de Paris)