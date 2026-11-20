La Bourse de New York a terminé en baisse vendredi, les titres technologiques pesant une nouvelle fois sur le Nasdaq, y compris Anthropic, en recul après une entrée en fanfare dans l'indice la veille, ce qui n'a toutefois pas suffi à dissiper les craintes des investisseurs sur l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 1,93%, ou 949,73 points, à 48.147,33 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -265,44 points, soit -3,70% à 6.910,39 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -1 261,47 points, soit -5,28% à 22.617,733 points.

Le S&P 500 et le Dow Jones ont enregistré leur plus grande chute hebdomadaire depuis avril 2025 et l'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane à l'occasion d'une journée qu'il avait baptisée "la journée de la libération".

Le Nasdaq observe quant à lui ses plus grandes pertes depuis mars 2020.

Si l'introduction en Bourse du créateur des modèles Claude et les résultats trimestriels de Nvidia NVDA.O étaient considérés comme des tests décisifs de la semaine pour la confiance dans l'IA, ébranlée par des doutes concernant les dépenses, la réglementation et même des soupçons d'espionnage, les investisseurs semblent avoir conclu qu'ils n'étaient pas prêts à s'emballer outre mesure.

Nvidia continue de creuser ses pertes, chutant de 13,8%, alors qu'Anthropic perdait 9,1%.

Parmi les "hyperscalers", Amazon AMZN.O et ont perdu respectivement 3,9% et 5,9%.

(Bureau de Paris)