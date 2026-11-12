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Wall Street termine en baisse, Nvidia pèse
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 22:20

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La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, alors que les marchés digéraient la démission du directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,36%, ou 189,40 points, à 52.297,09 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 26,98 points, soit 0,35% à 7.592,40 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 100,10 points, soit 0,39% à 25.366,093 points.

La pression s'était accentuée ces derniers jours sur Jensen Huang après des révélations concernant une relation avec Alice Huang , ancienne dirigeante de Megaspeed, une société de services cloud basée à Singapour, que les autorités américaines considèrent comme un agent des services de renseignement chinois.

Le groupe a annoncé que la directrice financière, Colette Kress, assurera les fonctions de directrice générale par intérim. Jensen Huang quittera également le conseil d'administration de Nvidia.

L'action Nvidia, qui a chuté de près de 12% durant la séance, a entraîné dans son sillage les entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA), comme Nebius NBIS.O .

Certains de ses concurrents tels Broadcom AVGO.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O , ont quant à eux progressés.

Le secteur de l'énergie .SPNY s'est établi comme le plus performant des onze secteurs majeurs du S&P-500, enregistrant une hausse pour la quatrième session consécutive.

Les cours du pétrole sont de leur côté repartis à la hausse après que le président américain Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis n'avaient pas besoin de conclure un accord avec l'Iran.

"A l'heure actuelle, le marché se débarrasse des actions liées à l'IA et des valeurs technologiques pour se tourner vers des valeurs refuges, (...) mais la tendance va s'inverser", a dit Jed Ellerbroek, gestionnaire de portfolio chez Argent Capital Management.

"C'est le bras de fer auquel le marché est actuellement confronté. D'un côté, il y a les craintes d'un ralentissement; de l'autre, on souligne simplement que les valorisations absolues et les taux de croissance restent tout à fait attractifs."

Aux valeurs l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a baissé dans le sillage de Nvidia, après avoir pris 17,2% lors des quatre séances précédentes.

CoreWeave CRWV.O , entraîné par Nebius, a terminé en baisse.

Les actions IREN IREN.O et Applied Digital APLD.O ont également chuté.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Anhata Rooprai et Aditya Soni à Bangalore, avec Luc Cohen, Arpan Varghese, Aishwarya Venugopal et Estelle Shirbon; version française Camille Raynaud)

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AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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BROADCOM
364,3600 USD NASDAQ +5,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 297,09 Pts Index Ex -0,36%
IREN LTD
19,4800 USD NASDAQ -6,53%
NASDAQ Composite
25 366,09 Pts Index Ex +1,20%
NEBIUS GROUP
128,6400 USD NASDAQ -16,84%
NVIDIA
166,1900 USD NASDAQ -4,34%
S&P 500 INDEX
7 592,40 Pts CBOE -0,35%
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