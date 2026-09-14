Wall Street termine en baisse ; les appels à un ralentissement de l'IA pèsent lourdement sur les fabricants de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Les fabricants de puces en baisse après un appel à un ralentissement du développement de l'IA

* Le rendement des obligations à 10 ans dépasse les 5 %

* Le ratio cours/bénéfice du S&P 500 tombe à son plus bas niveau depuis avril 2025

* S&P 500: -0,48 %, Nasdaq: -0,56 %, Dow: -0,29 %

par Noel Randewich

Wall Street a terminé en baisse lundi, plombé par les pertes enregistrées par Nvidia et d'autres fabricants de puces, après que des dirigeants d'entreprises américaines spécialisées dans l'intelligence artificielle ont fait part de leurs inquiétudes en matière de sécurité et appelé à un ralentissement du développement de l'IA.

Les investisseurs se sont également montrés nerveux après que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a brièvement dépassé les 5 % pour la première fois depuis 2023, à la veille de la réunion de la Réserve fédérale prévue cette semaine. La banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d'intérêt.

Les actions liées à l’IA ont chuté dans le monde entier après que les dirigeants d’Anthropic, d’OpenAI et de xAI ont mis en garde contre les risques liés à un développement rapide, ce qui constitue la menace la plus grave à ce jour pour les milliards de dollars investis dans ce secteur, qui ont propulsé les marchés à des niveaux records.

L’action Nvidia NVDA.O a reculé de 3,4 %, tandis que celle de Micron Technology MU.O a chuté de plus de 5 %. Broadcom

AVGO.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chacune perdu plus de 4 %.

L’indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté de 5,9 %, ramenant sa progression pour 2026 à 57 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 1 % à 105,68 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique se sont intensifiées à la suite de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques de l'Arabie saoudite et d'attaques contre des navires au Moyen-Orient.

La forte inflation, l’endettement important des entreprises et des pouvoirs publics, ainsi que les inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire à long terme des États-Unis ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain au cours du mois dernier. La barre des 5 %, atteinte lundi par le rendement des obligations à 10 ans, constitue un seuil qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine et menacer le marché haussier des actions en entamant l’attrait relatif des titres américains.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 90 % que la Fed relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi afin de lutter contre l’inflation liée à la hausse des prix du pétrole.

« Le fait que le rendement des obligations à 10 ans dépasse les 5 % est considérable et en dit long; cela pourrait pousser la Fed à aller au-delà d’une simple hausse des taux », a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

Le S&P 500 a reculé de 0,48 % pour clôturer la séance à 7.619,94 points.

Le Nasdaq a reculé de 0,56 % à 26.186,41 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 0,29 % à 52.421,17 points.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont reculé, emmenés à la baisse par celui des technologies de l'information

.SPLRCT , en baisse de 1,68 %, suivi par celui des valeurs industrielles .SPLRCI , qui a perdu 1,44 %.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été relativement élevé, avec 15,3 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 14,8 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont progressé de 4 % à 7,4 %. Ces titres, ainsi que d’autres valeurs du secteur des logiciels, ont subi des ventes massives ces dernières séances en raison des craintes que la concurrence des entreprises spécialisées dans l’IA ne nuise à leurs marges.

Bank of America BAC.N a chuté de 5,1 % après que son directeur général, Brian Moynihan, a déclaré s'attendre à ce que les commissions de la banque d'investissement baissent d'au moins 10 % au troisième trimestre.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, fait que l’indice de référence se négocie à 19 fois les bénéfices attendus. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane faites par le président américain Donald Trump à l’occasion du « Jour de la libération » avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.

Au sein de l’ .AD.SPX du S&P 500, les titres en hausse ont été 1,3 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 10 nouveaux plus hauts et 9 nouveaux plus bas; le Nasdaq a quant à lui enregistré 47 nouveaux plus hauts et 202 nouveaux plus bas.