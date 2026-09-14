Wall Street termine en baisse ; les appels à un ralentissement de l'IA font plonger les fabricants de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les fabricants de puces en baisse après un appel à ralentir le développement de l'IA

* Le rendement des obligations à 10 ans dépasse les 5 %

* Le ratio cours/bénéfice (PER) du S&P 500 tombe à son plus bas niveau depuis avril 2025

(Mise à jour à la clôture des marchés)

par Noel Randewich

Wall Street a terminé la séance de lundi en baisse, plombée par les pertes enregistrées par Nvidia et d'autres fabricants de puces, après que des dirigeants d'entreprises américaines spécialisées dans l'intelligence artificielle ont fait part de leurs inquiétudes en matière de sécurité et appelé à un ralentissement du développement de l'IA.

Les investisseurs se sont également montrés nerveux après que le rendement de référence des bons du Trésor à 10 ans a brièvement dépassé les 5 % pour la première fois depuis 2023, à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale prévue cette semaine. La banque centrale américaine devrait, selon les prévisions générales, relever ses taux d’intérêt.

Les valeurs liées à l’IA ont chuté dans le monde entier après que les dirigeants d’Anthropic, d’OpenAI et de xAI ont mis en garde contre les risques liés à un développement rapide, ce qui constitue la menace la plus grave à ce jour pour les milliards de dollars investis dans ce secteur, qui ont propulsé les marchés à des niveaux records.

Les actions de Nvidia NVDA.O , Broadcom AVGO.O , Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont reculé, et l’indice PHLX des puces électroniques .SOX a fortement chuté.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en hausse de 1 %, à 105,68 dollars le baril, alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique s'intensifiaient à la suite de nouvelles frappes contre les infrastructures énergétiques saoudiennes et d'attaques contre des navires au Moyen-Orient.

La forte inflation, l’endettement élevé des entreprises et de l’État, ainsi que les inquiétudes concernant la trajectoire budgétaire à long terme des États-Unis ont fait grimper les rendements des bons du Trésor américain au cours du mois dernier. La barre des 5 %, atteinte lundi par le rendement des obligations à 10 ans, constitue un seuil qui, selon les analystes, pourrait avoir des répercussions sur l’économie américaine et menacer le marché haussier des actions en réduisant l’attrait relatif des titres américains.

Selon le FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 90 % que la Fed relève ses taux d’intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de mercredi afin de lutter contre l’inflation liée à la flambée des prix du pétrole.

"Le fait que le taux à 10 ans dépasse les 5 % est considérable et en dit long; cela pourrait pousser la Fed à prendre des mesures allant au-delà d’une simple hausse des taux", a déclaré Jake Dollarhide, directeur général de Longbow Asset Management.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 36,93 points, soit 0,48 %, pour clôturer à 7 620,05 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 145,25 points, soit 0,55 %, à 26 187,79. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 151,66 points, soit 0,29 %, pour s'établir à 52 421,63.

ServiceNow NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont rebondi. Ces titres, ainsi que d’autres valeurs du secteur des logiciels, avaient subi des ventes massives lors des dernières séances, en raison des craintes que la concurrence des entreprises spécialisées dans l’IA ne pèse sur leurs marges.

Bank of America BAC.N a reculé après que son directeur général, Brian Moynihan, a déclaré s’attendre à ce que les commissions de banque d’investissement baissent d’au moins 10 % au troisième trimestre.

La récente baisse du S&P 500, conjuguée à de solides perspectives de bénéfices, fait que l’indice de référence se négocie à 19 fois les bénéfices attendus. Il s’agit de son niveau le plus bas depuis avril 2025, lorsque les annonces de droits de douane faites par le président américain Donald Trump à l’occasion du "Liberation Day" avaient plongé les marchés mondiaux dans la tourmente.