Wall Street termine en baisse, inquiétudes sur les droits de douane

Le Dow Jones cède 0,55%, le S&P-500 0,69% et le Nasdaq 0,82%

par Caroline Valetkevitch

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les investisseurs évaluent la légalité des droits de douane imposés par le président américain après qu'une cour d'appel fédérale a jugé qu'ils étaient pour la plupart illégaux.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,55%, ou 249,07 points, à 45.295,81 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 44,72 points, soit 0,69% à 6.415,54 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 175,92 points, soit 0,82% à 21.279,63 points.

La cour d'appel des Etats-Unis pour le circuit fédéral de Washington DC a estimé vendredi que la plupart des droits de douane décidés par Donald Trump étaient illégaux, les laissant toutefois en place jusqu'au 14 octobre.

Donald Trump a annoncé mardi que son administration demanderait à la Cour suprême des Etats-Unis de se prononcer rapidement sur cette question.

"La question qui habite les marchés est de savoir si l'administration Trump s'est aliéné nos parternaires commerciaux et a renoncé aux revenus générés par les droits de douane. C'est ce qui les inquiète", a dit Oliver Pursche, conseiller de Wealthspire Advisors.

"En même temps, il est trop tôt pour dire que c'est le début d'une grande rectification", a-t-il ajouté. "En fin de compte, nous savons tous que les mois d'août et septembre ont tendance à être plus volatils et un peu plus difficiles pour les investisseurs avant d'entrer dans le quatrième trimestre, qui est généralement assez solide."

Les investisseurs attendent en outre la publication vendredi du rapport clé sur l'emploi du mois d'août.

Aux valeurs, Kraft Heinz KHC.O a chuté. L'entreprise a annoncé mardi sa scission en deux sociétés cotées indépendantes.

PepsiCo PEP.O a progressé après qu'Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de l'entreprise pour un montant de quatre milliards de dollars (3,42 milliards d'euros).

