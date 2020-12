Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine en baisse, Facebook a pesé en fin de séance Reuters • 09/12/2020 à 22:31









WALL STREET FINIT EN BAISSE (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de -0,35% mercredi après avoir atteint des niveaux records à l'ouverture, les investisseurs redoutant les effets de l'impasse des discussions sur la relance économique. Cette tendance s'est encore accentuée après l'annonce de l'ouverture d'une procédure contre Facebook. L'indice Dow Jones a cédé 105,07 points à 30.068,81. Le S&P-500, plus large, a perdu 29,43 points, soit -0,79%, à 3.672,82. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 243,82 points (-1,94%) à 12.338,95 points. Alors que les valorisations sont déjà à des niveaux extrêmement élevés, certains investisseurs redoutent la vulnérabilité des marchas d'actions à la moindre mauvaise nouvelle "Il y a beaucoup de discussions, ils disent qu'ils font des progrès et puis ils disent qu'ils s'éloignent les uns des autres, c'est frustrant", a déclaré Tim Ghriskey, responsable de la stratégie d'investissement chez Inverness Counsel à New York. Aux valeurs, les actions de Facebook ont fini en baisse de -1,93% après que la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) et un regroupement de 46 Etats américains a porté plainte contre la société qu'ils accusent d'avoir enfreint la législation antitrust. (version française Camille Raynaud)

