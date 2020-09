Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine en baisse Reuters • 03/09/2020 à 22:27









WALL STREET TERMINE EN BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de -2,78% jeudi, les investisseurs abandonnant les valeurs technologiques et les indicateurs du jour ayant déçu. L'indice Dow Jones a cédé 807,77 points à 28 292,73. Le S&P-500, plus large, a perdu 125,72 points, soit -3,51%, à 3 455,12. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 590,99 points (-4,90%) à 11 465,46 points. Ce repli survient un jour après que le S&P-500 et le Nasdaq aient clôturé à des niveaux records. Les indicateurs américains du jour ont par ailleurs déçu: la croissance du secteur des services a ralenti en août et les inscriptions au chômage, bien qu'en net recul, restent élevées. VALEURS Le rallye sur les valeurs technologiques américaines, qui a porté Wall Street ces derniers mois, retombe. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft et Alphabet, la maison mère de Google, ont tous accusé de fortes pertes. Le constructeur de véhicules électriques Tesla, un autre poids lourd du Nasdaq, a lui chuté pour le troisième jour consécutif. * Le rappel de la séance en Europe: [.EUFR] * A SUIVRE vendredi : (Camille Raynaud)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -8.01% AMAZON.COM NASDAQ -4.63% FACEBOOK-A NASDAQ -3.76% ALPHABET-A NASDAQ -5.12% MICROSOFT NASDAQ -6.19% TESLA NASDAQ -9.02%