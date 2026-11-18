Wall Street termine en baisse dans l'attente des résultats de Nvidia ; l'attention se tourne désormais vers l'entrée en Bourse d'Anthropic

par Stephen Culp et Utkarsh Hathi

Les marchés boursiers américains ont poursuivi mardi leur baisse tirée par le secteur technologique, les investisseurs se préparant à la publication des résultats de Nvidia, attendue juste après la clôture. Des scandales et des polémiques ont secoué le géant des puces électroniques ces derniers jours, alimentant les inquiétudes concernant le développement rapide des infrastructures d'IA et les risques associés à cette technologie naissante.

Ces inquiétudes se sont intensifiées à l'approche de l'énorme introduction en Bourse d'Anthropic, prévue mercredi, qui devrait valoriser le créateur du chatbot Claude à hauteur de 1 400 milliards de dollars.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en forte baisse , le S&P 500 et le Nasdaq enregistrant leur première série de quatre jours consécutifs de baisse depuis septembre.

“Tous les secteurs du S&P sont en baisse”, a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. “Il s'agit donc clairement d'un reflet de la nervosité générale des investisseurs, plutôt que d'une réaction liée à un ensemble spécifique de titres, qu'ils soient liés à l'IA ou non.”

“C'est une convergence de tous les événements actuels, et cela semble être davantage le fruit de la spéculation que de faits concrets”, a ajouté Oliver Pursche. “Tout ne tourne pas autour de Nvidia.”

Malgré tout, les acteurs du marché ont semblé satisfaits des résultats de Nvidia, malgré des attentes extrêmement élevées . La société a dépassé les estimations des analystes, et son action a progressé jusqu'à 3 % en séance prolongée.

Le secteur de l'IA était déjà confronté à l'opposition populaire aux grands centres de données lorsque les valeurs technologiques ont été secouées par la destitution du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , à la suite des révélations concernant sa relation avec un espion présumé. Les investisseurs sont également impatients de voir les rendements sur les dépenses colossales des hyperscalers.

Les projets de l'administration Trump visant à bloquer les importations d'équipements chinois destinés aux centres de données ont pris de l'ampleur à la suite du départ de Jensen Huang, malgré l'opposition d'Amazon AMZN.O , d'Alphabet GOOGL.O , de Meta META.O et d'autres.

L'engouement pour l'intelligence artificielle a contribué à porter la hausse depuis le début de l'année de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX à 106 % en juin, mais cet élan s'est depuis essoufflé. Les gains de l'indice depuis le début de l'année se sont ramenés à environ 34 %.

NVDA v SOX v SPX

Les données économiques publiées en début de séance ont fait état de ventes au détail sous-jacentes solides, d'un affaiblissement de la production industrielle et d'une hausse des prix à l'importation, largement due à la flambée des coûts du pétrole. La confiance des constructeurs immobiliers a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2012.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 848,75 points, soit 1,64 %, pour s'établir à 50.759,42, le S&P 500 .SPX a perdu 76,06 points, soit 1,03 %, à 7.340,53 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 181,37 points, soit 0,74 %, à 24.328,38.

Au niveau sectoriel, les logiciels et services .SPLRCIS , les compagnies aériennes .SPCOMAIR et les banques .SPXBK ont clairement sous-performé.

Les actions du secteur des logiciels ont globalement reculé, Salesforce CRM.N , Workday WDAY.O , Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O enregistrant des baisses comprises entre 4,3 % et 9,5 %.

Microsoft MSFT.O a reculé de 2,3 %, tandis qu'AppLovin APP.O a perdu 3,9 %.

L'action JPMorgan JPM.N a reculé de 2,4 % après l'annonce par la société que Bregje de Best, un cadre de l'entreprise, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.

LA FED LAISSE ENTENDRE DES HAUSSES DE TAUX AGRESSIVES

Les responsables de la Fed laissent de plus en plus entendre que la persistance de l'inflation a rendu la banque centrale plus encline à adopter une trajectoire agressive de hausse des taux aux États-Unis.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4 %) d'une hausse de 25 points de base en décembre.

Mercredi, le compte-rendu de la réunion d'octobre du Comité fédéral de l'open market (FOMC) pourrait aider à éclairer l'approche de la banque centrale en matière de politique monétaire à court terme.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 3,76 fois plus nombreux que ceux en hausse. On a dénombré 27 nouveaux plus hauts et 702 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 1.273 titres ont progressé et 3.527 ont reculé, les titres en baisse étant 2,77 fois plus nombreux que ceux en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 5 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 10 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux plus-hauts et 526 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 18,90 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,81 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)