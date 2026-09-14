Wall Street termine en baisse avec l'IA

La Bourse de New York a terminé en baisse lundi, pénalisée par Nvidia et les autres fabricants de semi-conducteurs après que des dirigeants de premier plan du secteur américain de l'intelligence artificielle ont fait part de leurs inquiétudes en matière de sécurité et appelé à un ralentissement du développement de l'IA.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,29%, ou 152,09 points, à 52.421,20 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 37,00 points, soit 0,48% à 7.619,98 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 146,62 points, soit 0,56% à 26.186,413 points.

Les investisseurs sont également restés prudents après que le rendement de référence de l'emprunt du Trésor américain à dix ans a brièvement dépassé le seuil de 5% pour la première fois depuis 2023, à l'approche de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine cette semaine.

Dans ce contexte, le compartiment technologique a particulièrement souffert, les valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs étant affectées par les appels à davantage de prudence dans le développement de cette technologie.

La nervosité du marché a par ailleurs été alimentée par les anticipations entourant la Fed. La banque centrale américaine devrait largement relever ses taux d'intérêt lors de sa réunion de cette semaine, tandis que la hausse des rendements obligataires continue de faire craindre un resserrement des conditions financières.