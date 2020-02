Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine en baisse après un rally de quatre jours Reuters • 07/02/2020 à 22:27









WALL STREET TERMINE EN BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de -0,94% vendredi, après avoir enregistré quatre séances de hausses consécutives, les investisseurs préférant prendre leurs bénéfices dans l'attente d'en savoir davantage sur l'épidémie de coronavirus qui sévit en Chine. L'indice Dow Jones a cédé 277,26 points à 29 102,51. Le S&P-500, plus large, a perdu 17,8 points, soit -0,53%, à 3 327,98. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 51,73 points (-0,54%) à 9 520,43 points. Sur la semaine, le S&P 500 a pris 3,17%, le Dow Jones a gagné 3% et le Nasdaq s'est adjugé 4,04 signant ainsi sa meilleure performance hebdomadaire depuis juin 2019. Les créations d'emplois ont dépassé les attentes en janvier pour atteindre 225.000 alors que les économistes interrogés par Reuters n'en attendaient que 160.000, mais le détail des statistiques et la révision des données historiques suggère un risque de ralentissement du marché du travail. Aux valeurs, Uber a bondi de 9,19% après avoir dévoilé un plan destiné à assurer sa rentabilité dès cette année. A la baisse, l'éditeur de jeux vidéos Take-Two a chuté de 11,64% après avoir fait part de résultats inférieurs aux attentes.

