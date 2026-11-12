Wall Street termine en baisse après la démission du directeur général de Nvidia ; les taux américains en hausse

Les actions américaines ont clôturé jeudi une séance marquée par la volatilité sur des pertes modestes, les titres de Nvidia NVDA.O ayant chuté à la suite de la démission de son directeur général, Jensen Huang, tandis que les rendements des bons du Trésor américain grimpaient .

Nvidia a annoncé que la directrice financière , Colette Kress, assurerait l'intérim à la tête de l'entreprise en attendant la nomination d'un successeur permanent. L'action Nvidia a clôturé en baisse de 4,3%, mais s'est éloignée de ses plus bas niveaux de la journée.

La démission de Jensen Huang, qui fait suite à la révélation d’une liaison entre ce dernier et une femme d’affaires chinoise soupçonnée par les autorités américaines d’espionnage pour le compte de Pékin, soulève des questions quant à l’avenir du fabricant de puces et à l’essor de l’intelligence artificielle.

Cette crise a également soulevé des interrogations quant à l’avenir du secrétaire au Commerce Howard Lutnick , dans un contexte de critiques du Congrès concernant la gestion par l’administration Trump des ventes de puces électroniques à la Chine.

Les entreprises technologiques chinoises qui utilisent les puces Nvidia pour leurs modèles d’IA ont fortement chuté. Alibaba BABA.N a perdu 7,1% sur les marchés américains, tandis que Tencent 0700.HK avait reculé de 2,6% plus tôt dans la journée.

Les trois principaux indices boursiers américains ont évolué autour de leur niveau de référence avant de terminer en baisse, l’indice des semi-conducteurs .SOX reculant de 0,5% sur la journée. À l’inverse, l’action d’Advanced Micro Devices AMD.O , concurrent de Nvidia, a progressé de 5,9%, tandis que celle de Broadcom AVGO.O a gagné 5,5%.

"Le marché a plutôt bien digéré cette nouvelle. On constate que certaines des pertes de Nvidia ont été compensées par les gains de ses concurrents", a déclaré Peter Tuz, président de Chase Investment Counsel à Charlottesville, en Virginie.

"En ce qui concerne l’avenir de Nvidia, de nombreuses inconnues subsistent autour de toute cette affaire", a-t-il ajouté. "Avons-nous atteint le creux aujourd’hui? D’autres mauvaises nouvelles vont-elles être annoncées et faire chuter à nouveau le cours de l’action? Telle est la question existentielle qui se pose aujourd’hui concernant Nvidia."

Après une forte chute par rapport à son plus haut historique atteint le 6 octobre, l’action Nvidia se négocie à 12 fois les bénéfices attendus , sa valorisation la plus basse depuis 2012 .

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 189,40 points, soit 0,36%, pour clôturer à 52.297,09, le S&P 500 .SPX a perdu 26,98 points, soit 0,35%, à 7.592,40 et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 100,10 points, soit 0,39%, à 25.366,09.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a perdu 4,88 points, soit 0,44%, pour s'établir à 1.116,27. L'indice paneuropéen .STOXX a clôturé en hausse de 0,14% à 664,01 points après avoir atteint plus tôt un plus haut historique à 666,58 points.

LE RENDEMENT DES OBLIGATIONS AMÉRICAINES À 10 ANS REPASSE AU-DESSUS DE 5 %

Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté après que le président américain Donald Trump a déclaré que Washington n’avait pas besoin d’un accord avec l’Iran.

Les prix du pétrole et du gaz ont augmenté, alimentant les craintes d’inflation depuis le début de la guerre américano-israélienne contre l’Iran en février.

Les opérateurs ont également évalué la probabilité d’une hausse des taux de la Réserve fédérale plus importante que d’habitude le mois prochain. Les opérateurs sur les contrats à terme sur les fonds fédéraux anticipent une hausse de 29 points de base en décembre, ce qui indique que les chances d’une hausse de 50 points de base sont faibles.

Le rendement du bon du Trésor à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a progressé de 13,96 points de base pour s’établir à 4,867%, son plus haut niveau depuis le 14 octobre.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a augmenté de 11,58 points de base pour s'établir à 5,105% et a atteint 5,1169%, son plus haut niveau depuis le 21 octobre.

LE DOLLAR POURSUIT SA HAUSSE

L’indice du dollar américain a atteint un nouveau plus haut depuis 19 mois, les investisseurs évaluant les anticipations de hausse des taux.

L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a progressé de 0,3% à 103,18, tandis que l'euro EUR= reculait de 0,32% à 1,1053 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,05% à 159,85.

En début de semaine, les données ont révélé une inflation des prix à la consommation aux États-Unis plus forte que prévu.

Le Brent a clôturé en hausse d’environ 3 dollars le baril après l’escalade des attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé à 95,82 dollars le baril, en hausse de 3,06 dollars, soit 3,3%. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a clôturé à 88,74 dollars le baril, en hausse de 2,21 dollars, soit 2,6%.

Le cours au comptant de l'or XAU= a reculé de 2,77% à 3.877,04 dollars l'once.