Wall Street termine en baisse après l'inflation

La Bourse de New York a fini en baisse mardi, alors que les données plus élevées que prévu de l'inflation aux Etats-Unis ont renforcé les attentes quant à une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,30%, ou 157,86 points, à 52.231,89 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 29,01 points, soit 0,38% à 7.520,93 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 187,26 points, soit 0,74% à 25.065,874 points.

Les données publiées par le département américain du Travail ont montré que les prix à la consommation avaient augmenté de 0,4% sur un mois en octobre, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,3% après une hausse de 0,6% en septembre.

La publication du rapport est intervenue après que Chris Waller, gouverneur de la Fed, a déclaré que l'institution devrait adopter une politique monétaire plus offensive si l'inflation continue de s'éloigner de son objectif.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés financiers tablent désormais une hausse des taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed en décembre.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au gré des anticipations concernant les taux d'intérêt de la Fed, a bondi de près de 20 points de base.

Cette hausse intervient alors que les prix du pétrole ont continué de reculer, atteignant un plus bas de deux mois, le président américain Donald Trump ayant déclaré qu'il prévoyait de s'abstenir pour l'heure de mener des bombardements supplémentaires contre l'Iran à la demande de pays voisins.

Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group, a estimé que l'idée d'une hausse des taux plus forte que prévue lors de la prochaine réunion de la Fed avait déstabilisé les marchés.

"Cela nous semble irrationnel. Ce qui a fait grimper (les prix à la consommation) au cours des six derniers mois, ce qui inquiète un peu plus la Fed et l'a donc poussée à reprendre ses hausses de taux, c'est que le pétrole, l'énergie et le diesel ont pesé sur l'inflation. Si le prix du pétrole venait à évoluer dans le sens inverse, tout cela finirait par se stabiliser."

AUX VALEURS

Les investisseurs se préparent à l'introduction en Bourse d'Anthropic ANT.O . L'entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), a révélé qu'elle prévoyait de lever quelque 64,4 milliards de dollars.

CoreWeave CRWV.O , qui doit publier ses résultats trimestriels mardi soir, a terminé en baisse.

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(Chuck Mikolajczak à New York; avec Niket Nishant et Utkarsh Hathi à Bangalore; version française Camille Raynaud)