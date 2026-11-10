Wall Street termine en baisse alors que les chiffres élevés de l'inflation et les déclarations de la Fed ravivent les craintes concernant les taux d'intérêt

Les marchés boursiers américains ont clôturé en baisse mardi, les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain et alimenté les craintes que la banque centrale ne se montre plus offensive dans le relèvement de ses taux.

Le ministère du Travail a indiqué que l’indice des prix à la consommation (IPC) avait augmenté de 0,4 % le mois dernier , enregistrant ainsi sa troisième hausse consécutive de 0,4 % ou plus et dépassant l’estimation de 0,3 % des économistes interrogés par Reuters, après une progression de 0,6 % en septembre.

Ces données ont été publiées après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré que la banque centrale devrait relever les coûts d’emprunt à court terme en décembre, même si les données montraient un ralentissement de l’inflation le mois dernier, et qu’elle devrait envisager une hausse des taux d’un demi-point si la situation en matière d’inflation venait à s’aggraver.

Les marchés anticipent désormais pleinement une hausse des taux d’au moins 25 points de base lors de la réunion de la Fed en décembre, selon le CME FedWatch , contre 84 % lundi, tandis que les anticipations d’une hausse de 50 points de base ont grimpé à 11,8 % après n’avoir fait l’objet d’aucune considération lors de la séance précédente.

Le rendement des bons du Trésor américain à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux de la Fed, a bondi de près de 18,9 points de base à 4,736 % et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 9 avril 2025, après que le président américain Donald Trump a annoncé des droits de douane mondiaux de grande envergure.

Cette hausse des rendements est intervenue alors même que les cours du pétrole ont reculé à leurs plus bas niveaux depuis deux mois, les responsables américains ayant minimisé la probabilité d’une intervention militaire imminente contre l’Iran.

« Ce qui a en quelque sorte un peu effrayé le marché, c’est cette idée selon laquelle: “Bon, nous avions déjà anticipé une hausse en décembre… mais peut-être qu’elle ne sera pas de 25, peut-être qu’elle sera de 50, et peut-être que la Fed s’inquiète davantage de l’inflation que moi, alors vendons quelques actions” », a déclaré Jason Ware, directeur des investissements chez Albion Financial Group à Salt Lake City, dans l’Utah.

« De notre point de vue, c’est irrationnel. Ce qui a fait grimper l’IPC au cours des six derniers mois, ce qui inquiète un peu plus la Fed et l’a donc poussée à reprendre ses hausses de taux, c’est que nous avons vu le pétrole, l’énergie et le diesel peser sur l’inflation. Si le prix du pétrole s’inverse désormais… tout cela va se stabiliser. »

L’indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 157,86 points, soit 0,30 %, à 52.231,89, le S&P 500 .SPX a perdu 29,01 points, soit 0,38 %, à 7.520,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 187,26 points, soit 0,74 %, à 25.065,87.

LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE SOUS PRESSION

Le S&P 500 et le Nasdaq avaient progressé pendant deux jours consécutifs, se remettant des fortes baisses de la semaine dernière, provoquées par les craintes que des réglementations gouvernementales ne ralentissent le développement de l’IA.

Mais le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a chuté de 1,4 % mardi, affichant la plus mauvaise performance parmi les 11 principaux secteurs, plombé par une nouvelle baisse de Nvidia NVDA.O , dont le titre a reculé de 5,4 % et s'est effondré de 9,6 % au cours des deux dernières séances. Le cours de l’action de la société reflète les inquiétudes croissantes quant à l’avenir du directeur général Jensen Huang au sein de l’entreprise de puces électroniques, après que celle-ci a ouvert une enquête interne sur des allégations d’espionnage impliquant la femme d’affaires chinoise Alice Huang.

Les relations du directeur général avec Alice Huang auraient facilité l’expédition de puces de la société d’une valeur d’au moins 7,5 milliards de dollars via des entreprises chinoises, a rapporté mardi le site The Information .

Mais les baisses de l’indice plus large des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX ont été plus modérées, avec un recul de 0,4 %, après deux séances consécutives de hausses, alors que la volatilité du secteur de l’IA s’est accrue.

Outre Christopher Waller, plusieurs autres responsables de la Fed qui se sont exprimés mardi ont également adopté un ton belliciste.

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré que la Fed devait procéder à au moins deux nouvelles hausses de taux d’intérêt d’un quart de point pour faire baisser l’inflation, et qu’elle pourrait devoir le faire rapidement, tandis que le président de la Réserve fédérale de Kansas City, Jeff Schmid, a déclaré qu’il estimait que le taux directeur actuel était « assez accommodant ».

La vice-présidente de la Réserve fédérale chargée de la supervision, Michelle Bowman, s’est toutefois abstenue d’appeler à des hausses des taux d’intérêt, tout en reconnaissant que l’inflation était la priorité absolue de la banque centrale.

L'ENTRÉE EN BOURSE D'ANTHROPIC FAIT L'ACTUALITÉ

Les investisseurs se préparent également à l’introduction en bourse d’Anthropic, prévue ANT.O plus tard ce mois-ci. Le laboratoire d’IA a révélé que son introduction en bourse devrait permettre de lever jusqu’à 64,4 milliards de dollars, ce qui conférerait à l’entreprise une valorisation, après dilution totale, pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars.

L'entrée en bourse d'Anthropic pourrait également contraindre d'autres poids lourds de l'IA à se livrer à une concurrence plus acharnée pour attirer les capitaux des investisseurs et entraîner un repositionnement des portefeuilles de ces derniers.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , société spécialisée dans le néocloud, ont clôturé en baisse de 0,5 %, mais ont progressé d’environ 2 % en séance prolongée après avoir dépassé les estimations de chiffre d’affaires de Wall Street grâce à une forte demande pour ses services cloud, apaisant ainsi certaines inquiétudes récentes concernant la pérennité du boom de l’IA et le poids de la dette de l’entreprise. Le titre affiche une baisse de 32 % depuis le début de l’année.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,27 pour 1 à la Bourse de New York et de 2,26 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 59 nouveaux plus hauts et 238 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 17,08 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,83 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.