Wall Street termine en baisse à la veille de la publication des résultats de Nvidia et de l'entrée en bourse d'Anthropic

Les actions américaines ont poursuivi mardi leur baisse tirée par le secteur technologique, les investisseurs se préparant à la publication des résultats de Nvidia , attendue juste après la clôture. Des scandales et des polémiques ont entouré le géant des puces électroniques ces derniers jours, alimentant les inquiétudes concernant le développement rapide des infrastructures d’IA et les risques associés à cette technologie naissante.

Ces inquiétudes se sont intensifiées à l'approche de l'énorme introduction en bourse d'Anthropic, prévue mercredi, qui devrait permettre de lever jusqu'à 1 400 milliards de dollars.

Les trois principaux indices boursiers américains ont clôturé en forte baisse .

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré leur première série de quatre jours consécutifs de baisse depuis septembre.

« Tous les secteurs du S&P sont en baisse », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior chez Wealthspire Advisors, à New York. « Il s’agit donc clairement d’un reflet de la nervosité générale des investisseurs, plutôt que d’un phénomène lié à un ensemble spécifique de titres, qu’ils soient liés à l’IA ou non. »

« C’est une confluence de tous les événements actuels, et cela semble être davantage le fruit de la spéculation que de faits concrets », a ajouté M. Pursche. « Tout ne tourne pas autour de Nvidia. »

Le secteur de l’IA était déjà confronté à l’opposition populaire aux grands centres de données lorsque les valeurs technologiques ont été secouées par la destitution du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , à la suite des révélations concernant sa relation avec un espion présumé. Les investisseurs sont également impatients de voir les rendements sur les dépenses colossales des hyperscalers.

Les projets de l’administration Trump visant à bloquer les importations d’équipements chinois destinés aux centres de données ont pris de l’ampleur à la suite du départ de Jensen Huang, malgré l’opposition d’Amazon AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O , de Meta META.O et d’autres.

Les attentes à l’approche de la publication des résultats de Nvidia étaient extrêmement élevées. La société devait afficher une croissance de ses bénéfices de 90,4% en glissement annuel, pour un chiffre d’affaires de 109,11 milliards de dollars. L’action a clôturé la séance en baisse.

L'engouement pour l'intelligence artificielle avait contribué à propulser la hausse depuis le début de l'année de l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX à 106% en juin, mais cet élan s'est depuis essoufflé. Les gains de l'indice depuis le début de l'année se sont ramenés à environ 34%.

NVDA v SOX v SPX

Les données économiques publiées en début de séance ont fait état de ventes au détail sous-jacentes solides, d’une production industrielle en recul et d’une hausse des prix à l’importation, largement due à la flambée des coûts du pétrole. Le moral des constructeurs immobiliers a chuté à son plus bas niveau depuis avril 2012.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 75,96 points, soit 1,02%, pour clôturer à 7.341,23 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 180,42 points, soit 0,74%, à 24.329,34. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 859,71 points, soit 1,67%, pour s'établir à 50.748,46.

Au niveau sectoriel, les secteurs des logiciels et services .SPLRCIS , des compagnies aériennes .SPCOMAIR et des banques .SPXBK ont clairement sous-performé.

Intel INTC.O a chuté après que Nvidia a réduit de 25% sa participation dans la société.

Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement reculé, Salesforce CRM.N , Workday WDAY.O , Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O ayant toutes perdu du terrain .

Microsoft MSFT.O a également reculé ce jour-là.

L'action JPMorgan JPM.N a chuté après l'annonce par la société que Bregje de Best, membre de la direction, succéderait à Jeremy Barnum au poste de directeur financier début 2027.

LA FED LAISSE ENTENDRE DES HAUSSES DE TAUX AGRESSIVES

Les responsables de la Fed laissent de plus en plus entendre que la persistance de l’inflation a rendu la banque centrale plus encline à adopter une trajectoire agressive de hausse des taux aux États-Unis.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés anticipent une probabilité quasi certaine (95,4%) d'une hausse de 25 points de base en décembre.

Mercredi, le compte-rendu de la réunion d'octobre du Comité fédéral de l'open market (FOMC) pourrait aider à éclairer l'approche de la banque centrale en matière de politique monétaire à court terme.