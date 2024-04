Wall Street termine divisée, la montée des taux obligataires pèse

Des opérateurs du New York Stock Exchange ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

La Bourse de New York a clôturé divisée lundi, le Dow Jones et le S&P 500 étant plombés par une tension du marché obligataire alerté par des prix manufacturiers plus élevés en mars.

L'indice Dow Jones a cédé 0,60% à 39.566,85 points, le Nasdaq, à dominante technologique, a avancé de 0,11% 16.396,83 points, et l'indice S&P 500 a reculé de 0,20% à 5.243,77 points.

Les investisseurs ont accueilli de façon mitigée une remontée bienvenue de l'activité manufacturière en mars aux Etats-Unis.

Pour la première fois depuis seize mois, l'indice ISM d'activité manufacturière a retrouvé la croissance à 50,3% contre 48,1% en février.

Si d'un premier abord, cette activité plus soutenue est une bonne nouvelle pour l'économie, elle cache, à y regarder de plus près, un indice des prix payés en nette augmentation, ce qui a fait grimper les taux obligataires.

L'indice des prix de l'indice manufacturier s'est ainsi envolé de 3,3% par rapport au mois précédent ce qui a immédiatement fait craindre aux opérateurs que la réserve fédérale (Fed) ne repousse encore ses baisses de taux et ne conserve plus longtemps sa politique monétaire stricte afin de juguler l'inflation.

"Cet indice des prix payés est ressorti bien plus fort qu'attendu et il ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année", s'est inquiété Jack Ablin de Cresset.

"C'est un des signes qui pourrait montrer que l'inflation court toujours", a-t-il affirmé.

Ainsi les rendements obligataires à dix ans se sont envolés à 4,32% contre 4,20% à la dernière clôture, au plus haut depuis deux semaines. Ceux à deux ans ont grimpé à 4,71% contre 4,62%.

Malgré la bonne nouvelle de l'accélération de l'activité industrielle, "le seul défaut du rapport est cette hausse de l'indice des prix qui signale que les coûts des matières premières ont augmenté à leur rytyme le plus rapide depuis juillet 2022", a aussi souligné Matthew Martin d'Oxford Economics.

Mais selon lui, vu le faible carnet de commandes, la demande "ne devrait pas conduire à une hausse durable des prix comme on l'a vu pendant la pandémie", a ajouté l'analyste.

A la cote, le fabricant de microprocesseurs et de mémoires Micron Technology, déjà en hausse soutenue la semaine dernière, a encore gagné 5,44% à 124,30 dollars.

Selon le site d'actualités tech The Information, Microsoft et OpenAI ont le projet de construire un méga-centre de données qui pourrait demander des millions de puces. AMD a gagné 1,58%, Intel +0,78% et Microsoft +0,92%.

Les titres de la compagnie de télécommunications AT&T ont perdu 0,57% à 17,50 dollars alors que les données de 73 millions de ses abonnés ont été fuitées, sans que la compagnie n'ait précisé s'il s'agissait d'un piratage.

Inquiet du rebond des prix manufacturiers, les enseignes d'équipements et d'ameublement ont perdu du terrain. Home Depot a pesé sur le Dow Jones, lâchant 4,06% mais la chaîne Lowe a aussi cédé 3,14% et Floor and Decor -2,26%.

Le transporteur express Fedex, qui n'a pas renouvelé son contrat de transport avec le service de la poste USPS, a chuté de 3,32%. Son rival UPS, qui doit reprendre ce contrat, a reculé de 0,68%.

La société de médias de l'ancien président américain Donald Trump, cotée sous le sigle DJT, introduite en bourse la semaine dernière s'est effondrée de 21,47% à 48,66 dollars.

La société a divulgué ses résultats pour 2023 qui montrent un chiffre d'affaires de quelque 4 millions de dollars pour une perte de 58 millions de dollars.

Le réseau social Reddit, qui a fait ses premiers pas en Bourse il y a deux semaines à 34 dollars, a reculé de 6,79% à 45,97 dollars.

