Wall Street termine dans le vert, rassurée sur les droits de douane

Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE) le 2 janvier 2025, à New York. ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en hausse mardi, apaisée par le délai accordé par Washington sur les droits de douane contre le Mexique et le Canada, et soulagée par la réplique de Pékin aux taxes douanières américaines, considérée comme modérée.

Le Dow Jones a gagné 0,30%, l'indice Nasdaq s'est octroyé 1,35% et l'indice élargi S&P 500, 0,72%.

"Le marché est soulagé", a résumé auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

La place américaine se réjouit tout d'abord de la suspension temporaire des droits de douane (de 25%) contre le Canada et le Mexique, décidé lundi soir par Donald Trump dans un revirement de dernière minute, après avoir reçu des engagements sur le renforcement de la sécurité aux frontières.

En revanche, les Etats-Unis ont augmenté mardi de 10% leurs droits de douane sur l'ensemble des produits importés de Chine.

Quelques minutes plus tard, Pékin annonçait imposer à partir du 10 février des taxes douanières de 10% sur le pétrole américain et d'autres biens venant des Etats-Unis, comme certains véhicules.

Pékin "a effectivement riposté", mais "les représailles sont considérées comme assez modérées" par les investisseurs, selon M. Sosnick.

Après avoir été fortement plombé lundi par les craintes de tensions commerciales, "le marché est revenu à peu près (...) au niveau où il était à la fin de la semaine", a ajouté l'analyste, qui reconnaît toutefois qu'une "incertitude résiduelle" pèse encore sur Wall Street.

Côté indicateurs, le rapport JOLTS du ministère américain du Travail a mis en évidence une baisse des offres d'emplois en décembre, supérieure aux projections des économistes.

"Ces chiffres (...) n'ont pas suffi à faire bouger le marché dans un sens ou dans l'autre", a toutefois estimé M. Sosnick.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à dix ans s'est détendu, à 4,52%, contre 4,56% la veille.

Ailleurs, à la cote, le marché a "digéré l'ensemble" des nouveaux résultats d'entreprise, a observé dans une note Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Le groupe d'analyse de données Palantir a été propulsé (+23,99%) après avoir annoncé des résultats largement au-dessus des attentes, dont un chiffre d'affaires en hausse de 36% au quatrième trimestre, et partagé des prévisions meilleures qu'attendues.

Le groupe américain de cosmétiques Estée Lauder a dégringolé de 16,07% après l'annonce de la suppression de 5.800 à 7.000 postes nets d'ici fin 2026 dans le cadre d'un plan destiné à remonter la pente, après un nouveau trimestre de recul de ses ventes mondiales.

Le laboratoire américain Merck a perdu du terrain (-9,07%). S'il a publié des ventes en hausse au quatrième trimestre 2024, toujours soutenues par ses médicaments phares en oncologie et pour la santé animale, les ventes de son vaccin contre le papillomavirus Gardasil ont en revanche chuté.

"Les gains de certaines méga-capitalisations (ont stimulé) la performance des indices", a par ailleurs souligné M. O'Hare.

Apple a par exemple gagné 2,10%, et Nvidia 1,71%.

Les investisseurs ont désormais le regard tourné vers les prochaines publications d'entreprises, dont Alphabet, la maison-mère de Google, qui a publié ses résultats après la clôture.

Le géant de la tech a déçu le marché mardi avec des revenus trimestriels inférieurs aux attentes, notamment dans le cloud, branche clef pour l'intelligence artificielle (IA), un secteur où le géant des technologies fait face à une concurrence féroce.

Dans les échanges électroniques d'après-clôture, l'action du groupe chutait de près de 7%.

Nasdaq