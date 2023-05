Wall Street: termine dans le vert après plusieurs stats information fournie par Cercle Finance • 19/05/2023 à 08:23

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance dans le vert avec un gain de 0,34% sur le Dow Jones, de 0,94% sur le S&P500 et de 1,51% sur le Nasdaq-100, le dossier du plafond de la dette fédérale demeurant cependant dans toutes les têtes.



'Joe Biden a affirmé qu'il existait un 'consensus écrasant' pour dire qu'un défaut sur la dette n'était pas une option, après la réunion de négociations de mardi en vue de relever le plafond de la dette américaine', pointait à ce sujet Liberum.



'Dans un communiqué publié jeudi, le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a donné un point de vue optimiste, affirmant qu'il voyait 'la voie que nous pouvons emprunter pour parvenir à un accord',' soulignait de son côté Wells Fargo.



En attendant, les données du jour se montrent plutôt encourageantes pour l'économie, puisque les inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis ont chuté de 22.000 la semaine dernière, s'établissant ainsi à 242.000.



De plus, l'indice de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie (indice 'Philly Fed') est passé de -31,3 en avril à -10,4 ce mois-ci, alors que les économistes n'espéraient en moyenne qu'une remontée bien moins forte.



Toujours au chapitre des statistiques, on a pris connaissance des ventes de logements anciens aux Etats-Unis, ainsi que l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour le mois d'avril.



Les ventes de logements anciens aux Etats-Unis ont baissé de 3,4% le mois dernier par rapport à mars, à 4,28 millions en rythme annualisé et en données corrigées des variations saisonnières (CVS), selon la fédération nationale des agents immobiliers (NAR).



L'indice des indicateurs avancés a poursuivi son repli en avril pour le 13e mois consécutif, a annoncé le Conference Board.





L'indice cède 0,6 % en avril, après une baisse de 1,2 % en mars. Entre octobre 22 et avril 23, l'indice a reculé de 4,4 %, un recul qui a donc tendance a s'accéléré, puisque son repli s'était limité à 3.8% sur la période de six mois précédente (avril-octobre 22).



Dans l'actualité des valeurs, le numéro un mondial de la distribution Walmart a annoncé un BPA ajusté en croissance de 13% au titre des trois premiers mois de l'exercice, lui permettant de remonter ses fourchettes-cibles annuelles.



De même, à l'occasion de la publication de résultats en progression pour son troisième trimestre mercredi soir, le fournisseur de technologies de réseaux Cisco Systems a relevé ses objectifs de BPA et de revenus pour l'exercice 2022-23.