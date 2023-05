Wall Street: termine dans le vert après l'Empire State information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 08:18

(CercleFinance.com) - Les indices actions ont terminé la séance en hausse à la Bourse de New York (+0,3% sur le S&P500, +0,66% sur le Nasdaq-100 et +0,14% sur le Dow Jones), après un indicateur économique de nature à plaider pour une attitude plus accommodante de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire.



En effet, l'activité manufacturière de la région de New York retombe lourdement en zone de contraction en mai, au vu de l'indice 'Empire State' qui ressort à -31,8, à comparer à +10,8 en avril, dégradation beaucoup plus importante que celle que craignait le consensus.



De nombreuses autres statistiques sont attendues cette semaine, comme la production industrielle, les ventes de détail et les indicateurs avancés du Conference Board pour avril, ainsi que plusieurs interventions de membres de la Fed, dont Jerome Powell.



Les prochains jours devraient aussi être dominés par la question du plafond de la dette publique des Etats-Unis, alors que les discussions entre Joe Biden et son opposition républicaine semblent encore dans l'impasse.



'Janet Yellen voit toujours le 1er juin comme date à laquelle les Etats-Unis ne pourront plus financer le fonctionnement de l'Etat, si le plafond de la dette n'est pas relevé', rappelle Vincent Boy, analyste marchés chez IG France.



Au chapitre des publications d'entreprises, la semaine verra surtout celles de plusieurs grands noms de la distribution comme Walmart et Home Depot, ainsi que celles du géant des technologies de réseaux Cisco et de l'équipementier agricole Deere.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, le conglomérat 3M a annoncé que Michael Vale, chief business and country officer, a été licencié en raison d'une 'conduite personnelle inappropriée, sans rapport avec les opérations et la performance financière du groupe'.



Newmont Corporation a annoncé qu'à l'issue d'une vérification préalable, elle a conclu un accord contraignant de mise en oeuvre du plan en vertu duquel Newmont acquerra 100 % du capital social émis de Newcrest par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par un tribunal australien. D'importantes possibilités d'optimisation sont attendues. Les synergies annuelles sont estimées à 500 millions de dollars avant impôts et devraient être réalisées au cours des 24 premiers mois.



Jefferies a confirmé sa note Achat et son objectif de cours de 120$ sur le titre General Electric (GE). Les récents contrats (684 millions de dollars pour les moteurs CH-53K T408 jusqu'en 27) et commandes (300 LEAP-1B MAX-10 pour Ryanair) sont relevés par l'analyste.