Wall Street termine dans le désordre malgré les espoirs de vaccin

LA BOURSE DE NEW YORK A FINI EN ORDRE DISPERSÉ PARIS (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le Dow Jones finissant en baisse de 0,3% mercredi, alors que le S&P 500 et le Nasdaq ont fini en hausse, tous les deux soutenus par les espoirs de découverte d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. L'indice Dow Jones a cédé 77,91 points à 25.734,97. Le S&P-500, plus large, a pris 15,57 points, soit 0,50%, à 3.115,86. Le Nasdaq Composite a avancé/reculé de son côté de 95,86 points (0,95%) à 10.154,63 points. Un regain d'appétit pour s'est fait sentir grâce aux annonces des laboratoires Pfizer (+3,18%) et BioNTech concernant des résultats préliminaires encourageants pour leur candidat vaccin lors des premiers essais sur l'homme. Les investisseurs ont également salué les résultats de l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain et l'annonce de la création de 2,369 millions de postes en juin mais surtout l'importante révision à la hausse du chiffre de mai. Les bonnes nouvelles sur le front macroéconomique ne s'arrêtent pas là puisque l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis, en zone euro et en Chine a progressé plus que prévu. Mais en témoigne la baisse du jour, les marchés n'oublient pas pour autant la flambée des cas d'infection au coronavirus, particulièrement aux Etats-Unis, où un record quotidien de nouveaux cas de contamination a été recensé mardi, ce qui pourrait contrecarrer la reprise. Outre Pfizer, FedEx a connu une belle séance et a terminé en hausse de 11,7%, les investisseurs saluant la publication d'un bénéfice trimestriel et d'un chiffre d'affaires meilleurs qu'attendu, soutenus par l'envolée des livraisons dans les pays et régions confinées. Sur le marché des changes, le dollar a perdu de son attrait et il cédait à la clôture de Wall Street 0,25% face à un panier de devises tandis que l'euro prenait autour de 0,2%. Les rendements des Treasuries ont eux aussi progressé à la faveur des chiffres macro-économiques, le 10 ans s'adjugeant un peu plus de deux points de base à 0,6742% après avoir même touché 0,702%. (Nicolas Delame et Laetitia Volga)

