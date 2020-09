Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine dans le désordre et la semaine en baisse Reuters • 11/09/2020 à 22:24









WALL STREET TERMINE EN ORDRE DISPERSÉ (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé, le Dow Jones terminant sur une hausse de 0,48% vendredi, tandis que le S&P 500 a terminé quasi-stable et que le Nasdaq a achevé la séance dans le rouge. L'indice Dow Jones a gagné 131,06 points à 27.665,64. Le S&P-500, plus large, a pris 1,69 point, soit 0,05%, à 3.340,88. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 63,79 points (-0,58%) à 10.855,80 points. Sur la semaine, le Dow Jones a cédé 1,7%, le S&P 500 2,5% et le Nasdaq 4,1%. Le sentiment de marché est reste fortement influencé par l'évolution des grandes valeurs technologiques américaines après la correction express (-10% environ en trois séances) subie par le Nasdaq. Aux valeurs, Home Depot a terminé en hausse de 1,33% à 276,34 dollars, tandis que Caterpillar prenait 2,65% à 153,83 dollars, contribuant nettement à la clôture positive affichée par le Dow Jones. Les valeurs technologiques ont au contraire signé une nouvelle contreperformance, la sixième consécutive, à l'image d'Apple qui a perdu -1,31% à 112,00 dollars. Sur le marché des changes, l'euro valait 1,1842 dollar (+0,25%) à la clôture de Wall Street tandis que les Treasuries à dix ans ont perdu -1,7 point de base pour s'établir à 0,6674%. (version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.