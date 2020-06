Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street termine dans le désordre, doutes sur la rapidité de la reprise Reuters • 17/06/2020 à 22:42









WALL STREET TERMINE EN BAISSE NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse de 0,65% mercredi, les investisseurs doutant à nouveau de la rapidité de la reprise après l'annonce d'une nouvelle hausse des contaminations au coronavirus dans six Etats américains. L'indice Dow Jones a cédé 170,37 points à 26.119,61. Le S&P-500, plus large, a perdu 11,33 points, soit -0,36%, à 3.113,41. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 14,67 points (0,15%) à 9.910,53 points. "Une reprise en V est possible", juge Tim Ghriskey, d'Inverness Counsel à New York. " Mais le rebond des infections auquel nous assistons dans le sud est de nature à exclure l'hypothèse d'une reprise en V et plaide davantage en faveur d'une reprise en U, voire d'une reprise en W si le taux de contamination continue d'accélérer." Sur le front des indicateurs, les mises en chantiers se sont avérées moins nombreuses qu'attendu mais le nombre de permis de construire a sérieusement rebondi et celui des demande de crédits immobiliers a progressé la semaine dernière à un plus haut de 11 ans et demi, selon des chiffres du département du Commerce et de la Mortgage Bankers Association. Aux valeurs, l'éditeur de logiciels d'entreprise Oracle a perdu 5,62% après avoir fait part de trimestriels décevants et Norwegian Cruise Line a chuté de 8,40% après avoir annoncé que la suspension de ses croisières était prolongée jusqu'à fin septembre. L'indice dollar a progressé de 0,145% tandis que l'euro cédait 0,28% à 1,1231 dollar et que le yen prenait 0,23% à 107,11 pour un dollar. Sur le marché des obligations, le 10 ans américain a perdu 1,4 point de base 0,7397% tandis que son homologue allemand prenait 0,7 points de base à -0,418%. (Nicolas Delame)

