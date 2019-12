Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : tentée par une pause après 9 semaines de hausse Cercle Finance • 09/12/2019 à 15:09









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en légère baisse lundi matin, marquant une pause après neuf semaines consécutives de hausse dans un contexte de nouvelles interrogations concernant le commerce. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains reculent d'environ 0,1%, annonçant une ouverture prudente. Depuis le début de l'année, le S&P 500 - véritable indice de référence des gérants de fonds américains - a grimpé de plus de 25%, porté par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Ce bond impressionnant du marché boursier américain pourrait néanmoins inciter certains opérateurs à la prudence, alors que la fin d'année approche et qu'un 'deal' de phase 1 tarde à se matérialiser. Principal motif de prudence pour les investisseurs: l'approche de l'échéance du 15 décembre, synonyme d'entrée en vigueur de toute une série de majorations des droits de douane américains sur les produits chinois. La Bourse de New York pourrait donc éprouver quelques difficultés à poursuivre sa marche en avant pour une dixième semaine consécutive, d'autant que les indices apparaissent désormais comme bloqués en-dessous de leurs plus hauts historiques. 'Il faudrait quand même que le S&P 500 repasse sous le seuil des 3080 points pour qu'une véritable trajectoire baissière se mette en place', précise toutefois un trader. Quoiqu'il en soit, ce n'est pas la réunion de la Fed - prévue mardi et mercredi - qui devrait constituer le catalyseur attendu. Après deux baisses de taux d'affilée cet automne, la banque centrale ne devrait procéder à aucune annonce majeure cette semaine.

Copyright (c) 2019 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.