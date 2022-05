Wall Street: tentative de rebond, mais sans conviction information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 17:17

(CercleFinance.com) - Suite à un début de séance plutôt hésitant, Wall Street semble vouloir amorcer une tentative de rebond lundi, après avoir subi le mois dernier sa plus forte baisse mensuelle en plus de deux ans.



En fin de matinée, le Dow Jones regagne 0,3% à 33.072,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,5% à 12.400,8 points.



Après un mois d'avril éprouvant, au cours duquel les indices ont pâti de la remontée de l'inflation et des inquiétudes sur la croissance, un mouvement de chasse aux bonnes affaires soutient la cote, mais sans grande conviction.



A Wall Street, le mois d'avril s'était soldé par une perte de 4,9% pour le Dow Jones, de 8,8% pour le S&P 500 et de 13,3% pour le Nasdaq.



Il s'agit des plus nets replis mensuels depuis mars 2020 pour le S&P et depuis octobre 2008 pour le Nasdaq.



En l'absence d'actualités majeures, les investisseurs semblent surtout sensibles aux questions de valorisation et achètent des valeurs qui avaient fortement baissé ces derniers mois, notamment dans les secteurs des télécoms, de la technologie et de la consommation.



Neuf des dix grands indices sectoriels S&P 500 évoluent ainsi en hausse ce matin, avec en tête les valeurs des télécommunications, en progression de 2,2%, suivies par le compartiment de l'énergie qui reprend 1,2% en dépit du tassement des cours du pétrole.



Le marché semble surtout en 'mode pause' en attendant que la Fed lui donne une véritable orientation ce mercredi.



La banque centrale annoncera sa décision sur les taux dans deux jours, au terme de la réunion de deux jours de son comité de politique monétaire.



Les investisseurs estiment à 99,8% la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base, à en croire le baromètre FedWatch compilé par l'opérateur boursier CME.



Principale statistique au programme ce lundi, l'indice ISM mesurant la croissance dans le secteur manufacturier s'est établi à 55,4 le mois dernier, un plus bas depuis quasiment deux ans, contre 57,1 en mars, soit un repli de 1,7 point.



Si l'indicateur demeure au-dessus de la barre des 50 points qui sépare expansion et contraction de l'activité, il est bien inférieur au consensus qui le donnait à 57,6.



Un autre indice PMI manufacturier publié lundi, celui calculé par S&P Global, est ressorti en hausse à 59,2 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation flash qui était de 59,7, après 58,8 en mars.



Du côté des valeurs, Apple (-1%) poursuit son repli de vendredi alors que les autorités de la concurrence de l'Union européenne ont annoncé lundi avoir envoyé une liste de griefs à l'entreprise, soupçonnée d'abuser de sa position dominante sur le marché du paiement mobile avec Apple Pay.



L'action Amazon prolonge elle aussi sa tendance baissière (-3,3%) après avoir essuyé vendredi son repli quotidien le plus marqué depuis 2006, suite à des résultats trimestriels décevants.



Les analystes de Wedbush sont venus enfoncer le clou ce matin en annonçant qu'ils retiraient le titre de la liste de leurs meilleures idées d'investissement ('Best Ideas List') invoquant leur 'stricte discipline' en matière de cours boursiers.