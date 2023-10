Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: tension des taux pèse plus que la géopolitique information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 08:17









(CercleFinance.com) - Wall Street n'apprécie pas les tensions au Proche Orient (pas d'embrasement ce mercredi alors que les 2 camps se rejettent la responsabilité d'une frappe -volontaire ou accidentelle- sur l'hôpital Baptiste de Gaza), et encore moins la tension des taux.



La nervosité ambiante se reflète clairement dans le 'VIX' qui s'est redressé de +7% vers 19,1/19,2E et flirte avec ses récents records du 13 octobre.



Les rendements sur les T-Bonds battent des records vieux de 16, 17 et même 22 ans (en fonction de leur maturité).



Le coût d'un prêt hypothécaire à '30 ans' vient de dépasser ce 18 octobre la barre des 8% (contre 2,6% au plus bas fin 2020), ce qui fait des 10% d'américains les plus riches les seuls acquéreurs encore en lice puisque capables de se passer de crédit.



La lourdeur s'est renforcée au fil des heures : au final, l'indice Dow Jones a perdu environ -1%, le S&P500 -1,34% (à 4.314), le Nasdaq Composite -1,62% (à 13.315) et le Russell-2000 qui semblait vouloir prendre sa revanche sur les 3 autres indices en début de semaine a brutalement rechuté de -2,1%.



Les valeurs petites et moyennes se montrent -une fois encore- les plus vulnérables à la montée des taux, les 'technos' (consommatrices de cash) les suivent de près.



La clé de cette séance de repli réside donc dans la hausse des rendements des bons du Tresor qui n'ont cessé de se tendre au fil des heures, et y compris après la publication des mises en chantier de maisons particulières aux Etats-Unis, renforçant la perspective d'un maintien de taux de la Fed à un niveau élevé durant de nombreux trimestres.



Le coût du crédit ne cesse de s'alourdir et cela pénalise le secteur auto qui fait de surcroît face à des grèves persistantes, d'où la chute de Lucid -9,4%, Tesla -4,8%, Gal Motors -2,8%.

Mauvaise journée également pour les valeurs du secteur de la santé avec Walgreen -7%, Astra Zeneca -5,8%, Pfizer -4,1% (qui vient de fixer le coût du traitement anti-Covid 'Paxlovid' à 1.390$).



Le Nasdaq a chuté dans le sillage des valeurs 'tourisme' (tensions au Proche Orient obligent) avec Carnival -6,5%, Alaska Air -5,2% puis des 'semiconducteurs' (sanctions contre la chine obligent) avec ASML -4,2%, Nvidia -4%, Marvel tech -3,2%, CSX -2,2%.



Un bémol tout de même dans ce sombre tableau avec le rebond après clôture des actions de Tesla (+3%) qui rate le consensus en terme de chiffre d'affaire mais maintient son objectif de vente de 1,8 millions de véhicules.



Netflix s'envolait de +12% après la publication de résultats trimestriels supérieur aux attentes, l'annonce d'un relèvement de ses prix et surtout un nombre de nouveaux abonnés qui déjoue tous les pronostics avec +8,76 millions au lieu de 5,75Mns attendus.



Mais le 'fait du jour' et le 'market mover' incontesté demeure la dégradation des bons du Trésor dont le rendement est repassé bien au-delà des niveaux pré-attaque terroriste du Hamas (re-test du pic de rendement du 4 octobre).



Le '10 ans' bondit de +7,3Pts vers 4,928%E (les 4,88% de début octobre sont effacés, les 5,000% sont désormais très proches), le rendement des bons du Trésor américain à '2 ans' a atteint 5,24%, un nouveau plus haut depuis 2006, le '30 ans' refranchit le cap des 5% avec +7Pts à 5,02% (au plus haut depuis le 6 octobre et surtout depuis juin 2007).



Avec cette structure de courbe des taux, le coût de financement de la dette US (le montant des intérêts versés) dépasse désormais les 1.000Mds$ en glissement annuel, c'est dire l'équivalent de 4% du PIB américain (25.400Mds$), lequel pourrait ne pas dépasser +2% en 2024.







