Wall Street: tendance très indécise en fin de matinée

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note indécise lundi matin pour cette première séance du second semestre, notamment suite à la publication d'indicateurs mitigés dans le secteur manufacturier.



En fin de matinée, le Dow Jones se replie de 0,1% à 39.104.9 points, tandis que le Nasdaq grignote 0,1% à 17.744,7 points.



Les principaux indices évoluent sans grand changement, tout près de leurs récents records, après la publication de statistiques présentant un tableau plutôt mitigé de l'économie américaine.



La contraction du secteur manufacturier américain s'est en effet légèrement accentuée en juin, témoignant toujours de la faiblesse de la demande, à en croire l'enquête de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce matin.



Son indice est ainsi ressorti à 48,5 le mois dernier, en repli de 0,2 point par rapport aux 48,7 du mois de mai.



Juste avant l'ISM, S&P Global avait annoncé que son indice manufacturier était ressorti à 51,6 pour le mois écoulé, contre 51,3 en donnée définitive pour mai.



Dans les deux enquêtes, la barre des 50 points marque la démarcation entre croissance et contraction de l'activité.



Pour mémoire, les marchés d'actions américains sortent d'une longue série haussière qui a permis au S&P 500 comme au Nasdaq d'établir de nouveaux plus hauts historiques la semaine passée.



Après un tel mouvement de hausse (+18% pour le Nasdaq cette année), les grands indices marquent une petite pause aujourd'hui en attendant que les les investisseurs trouvent le moyen de pousser les cours encore plus haut.



L'évolution de la situation politique en France évoluant de manière plutôt rassurante, les projecteurs vont se braquer sur les indicateurs économiques au cours de cette semaine qui sera raccourcie d'un jour.



Les portes de Wall Street resteront en effet closes jeudi, jour férié aux Etats-Unis où l'on célèbre la fête nationale (Independence Day).



Sur l'agenda des indicateurs, figurent notamment la publication vendredi des chiffres de l'emploi américain pour le mois de juin, qui donneront le pouls de la première économie mondiale et renseigneront sur les intentions de la Fed.



Si ces indicateurs s'avéraient positifs, les investisseurs pourraient provisoirement détourner leur attention de l'Europe et permettre aux indices boursiers d'atteindre de nouveaux plus hauts.



Du côté des valeurs, Boeing s'adjuge 1,8% après avoir trouvé un accord définitif en vue de faire l'acquisition de Spirit AeroSystems sur la base d'une valeur d'entreprise de 4,7 milliards de dollars.



Meta perd 1% alors que la Commission européenne a conclu que son modèle publicitaire consistant à 'payer ou consentir' (pay or consent) ne respectait pas la loi sur les marchés numériques (DMA).



Sur le marché des changes, l'euro opère un net rebond face au dollar, non loin de 1,0725, tandis que que le rendement des T-Bonds se tend encore au-delà de 4,48%.





