Wall Street: tendance toujours favorable en vue information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 14:57

(CercleFinance.com) - Après des gains modestes mercredi à la Bourse de New York, les futures sur les grands indices actions américains (+0,4% sur le S&P500 et sur le Nasdaq-100) augurent d'une poursuite de cette tendance ce jeudi, à la veille du rapport mensuel sur l'emploi.



Pour ce rapport, qui devrait être surveillé de près par des opérateurs préoccupés par la menace d'une récession, Jefferies anticipe par exemple 320.000 créations de postes non agricoles et un repli du taux de chômage à 3,5% aux Etats-Unis en juin.



En attendant, on peut noter que les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage ont légèrement augmenté la semaine dernière, s'établissant à 235.000, contre 231.000 (chiffre révisé) la semaine précédente.



Autre donnée parue ce jeudi, le déficit commercial des Etats-Unis a un peu reculé de 1,3% à 85,5 milliards de dollars au mois de mai, du fait d'une croissance de 1,2% des exportations qui a surpassé celle de 0,6% des importations.



Sur le front des valeurs, Merck serait en discussions avancées pour le rachat de Seagen, opération qui serait valorisée à environ 40 milliards de dollars ou plus, et qu'il souhaiterait conclure dans les prochaines semaines, selon le Wall Street Journal.



Le fonds d'investissement Blackstone annonce un investissement de 400 millions de dollars dans Xpansiv, la principale plateforme mondiale d'échange de matières premières carbone et environnementales et fournisseur de données pour ces marchés.