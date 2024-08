Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: tendance tirée par des achats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 13/08/2024 à 17:06









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains repartent à la hausse mardi, principalement sous l'effet de rachats à bon compte sur les valeurs liées à l'IA, qui avaient eu tendance à corriger ces derniers temps.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,5% à 39.502,5 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 1,6% à 17.046,8 points.



La tendance est tirée par une chasse aux bonnes affaires sur les grandes valeurs technologiques, qui rebondissent après avoir récemment souffert des craintes d'une 'bulle' autour des entreprises les plus exposées à l'IA.



Nvidia reprend pas loin de 4% après avoir subi une séquence de prises de profits, qui l'avait conduit à abandonner plus de 12% au cours du mois écoulé.



'Nvidia reste l'entreprise leader de son marché qui fait face à une explosion de la demande avec des produits très compétitifs', commente Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le retard de livraison de quelques mois de sa puce Blackwell ne remet en aucun cas en cause le positionnement hégémonique de l'entreprise', précise-t-il.



Toujours côté valeurs, Starbucks grimpe de plus de 14% après avoir mis fin avec effet immédiat aux fonctions de Laxman Narasimhan, son directeur général depuis à peine un an et demi, qu'il compte remplacer par Brian Niccol, l'actuel patron de Chipotle.



A l'inverse, la chaine de restauration rapide d'inspiration mexicaine décroche de 12% suite au départ surprise de son PDG, qui lui avait permis d'afficher un gain de 700% en Bourse depuis son arrivée en 2018.



Sur le Dow, le titre du numéro un mondial des magasins de bricolage Home Depot parvient à grignoter 0,3% malgré la révision à la baisse de ses prévisions annuelles à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



'La hausse des taux d'intérêt et l'incertitude macroéconomique accrue ont exercé une pression plus générale sur la demande des consommateurs, ce qui a entraîné une baisse des dépenses dans les projets de rénovation domiciliaire', a justifié le spécialiste de la rénovation résidentielle.



Au chapitre économique, le Département du Travail a fait savoir ce matin que les prix à la production (PPI) n'avaient augmenté que de 0,1% en juillet par rapport au mois précédent.



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a même ralenti de 0,5 point à 2,2% en données brutes.



Cette nette décélération - qui témoigne d'une meilleure maîtrise des pressions inflationnistes - constitue une note d'espoir pour l'économie américaine après de nombreuses années de tensions au niveau des prix.



Ce chiffre vient surtout valider le scénario d'un assouplissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, le scénario d'une baisse de taux de 50 points de base en septembre étant désormais évalué à près de 55% par les traders selon l'outil FedWatch du CME Group.





