Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : tendance positive après les statistiques US Cercle Finance • 28/01/2020 à 16:51









(CercleFinance.com) - Les marchés américains débutent la séance dans le vert (+0,6% sur le Dow Jones, +1% sur le Nasdaq) dans le sillage d'un rebond plus fort que prévu des commandes de biens durables aux États-Unis en décembre 2019. Après une baisse de 3,1% en novembre, le Département du Commerce a fait état d'un rebond de 2,4% de ces commandes le mois dernier, là où le consensus ne visait qu'un gain de 1%, rebond soutenu essentiellement par les équipements de transport (+7,6%). 'Les commandes et les livraisons de biens durables du mois de décembre sont importantes pour la prévision du PIB du quatrième trimestre, dont l'estimation préliminaire sera relevée jeudi', notait ce matin Aurel BGC. L'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board, s'est inscrit en hausse ce mois-ci, à 131,6 contre 126,5 en décembre, alors que les économistes l'anticipaient en hausse plus modeste vers 128. Plus précisément, le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs est passé de 170,5 à 175,3 d'un mois sur l'autre, mais celui portant sur leurs attentes s'affiche à 102,5, contre 100 le mois précédent. Sur le front des publications du jour, 3M fait part d'un BPA ajusté en baisse de 15,6% à 1,95 dollar au titre des trois derniers mois de 2019, manquant de 15 cents l'estimation moyenne des analystes, annonçant au passage la suppression de 1.500 postes. Pfizer publie un BPA ajusté en recul de 13% à 55 cents au titre du dernier trimestre 2019, deux cents sous le consensus, pour un chiffre d'affaires en repli de 9% à 12,7 milliards de dollars (-8% en termes opérationnels). United Technologies indique avoir réalisé un BPA ajusté au quatrième trimestre, en repli de 1% à 1,94 dollar, battant de dix cents l'estimation moyenne des analystes, pour un chiffre d'affaires de 19,6 milliards, en croissance de 8%. Le fabricant d'appareils électroménagers Whirlpool a dévoilé lundi soir un BPA ajusté en hausse de 3% à 4,91 dollars au titre du dernier trimestre 2019, dépassant ainsi de plus de 60 cents le consensus de marché.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.