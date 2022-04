Wall Street: tendance positive après l'emploi US information fournie par Cercle Finance • 04/04/2022 à 08:07

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance de vendredi soir sur une note positive (+0,4% sur le Dow Jones, +0,34% sur le S&P500 et +0,29% sur le Nasdaq) après un rapport mensuel sur l'emploi illustrant une certaine résilience du marché du travail des Etats-Unis dans un contexte difficile.



L'économie américaine a généré 431.000 emplois non agricoles en mars, un nombre certes un peu en dessous du consensus, mais le taux de chômage a reculé de 0,2 point à 3,6%, un taux légèrement sous les attentes des économistes.



'Les gains notables d'emplois se sont poursuivis dans les secteurs des loisirs et de l'hôtellerie, des services professionnels et aux entreprises, du commerce de détail et de la fabrication', explique le Département du Travail qui publie ces chiffres.



Les opérateurs ont pris connaissance, en début de séance, des deux indices d'activité pour le secteur manufacturier américain pour le mois écoulé, à savoir le PMI S&P Global et de l'indice de l'Institute for Supply Management (ISM).



L'indice des directeurs d'achat PMI du secteur manufacturier américain -calculé par S&P Global- s'est établi à 58,8 en données définitives pour le mois écoulé, contre une estimation flash qui était de 58,5, et après un niveau de 57,3 en février.



Contredisant l'indice PMI de S&P Global, l'indice ISM (Institute for Supply Management) pour le secteur manufacturier des Etats-Unis est ressorti à 57,1 au titre du mois de mars, à comparer à 58,6 pour le mois précédent.



Du côté des valeurs, Merck et Ridgeback annoncent que des données encourageantes sur Lagevrio, leur pilule contre la Covid, seront présentées au Congrès européen 2022 des études cliniques sur la microbiologie et les maladies infectieuses.



Kraft Heinz a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Companhia Hemmer Indústria e Comércio, une entreprise alimentaire brésilienne spécialisée dans les condiments et les sauces, après que la transaction ait été approuvée sans restriction par le CADE (Conseil administratif de défense économique du Brésil), l'organisme antitrust brésilien.



Jefferies confirme sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 265 dollars sur Dollar General, à la suite d'un événement pour les investisseurs organisé avec la direction du groupe de distribution alimentaire.