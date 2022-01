Wall Street: tendance portée par les rachats à bon compte information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 15:03

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait rebondir jeudi matin, les investisseurs semblant décidés à effectuer quelques rachats à bon compte, sur les valeurs technologiques notamment, après la forte baisse des derniers jours.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les investisseurs éprouvent visiblement le besoin de souffler un peu après quatre séances de net repli, dues aux inquiétudes entourant la remontée de l'inflation et la perspective de futures hausses de taux de la Fed.



Sur le marché obligataire, le rendement des obligations d'Etat à 10 ans reflue en direction de 1,82% ce matin, après avoir culminé à un plus haut de deux ans, à 1,88%, au début de la semaine.



Avec toutes ces préoccupations, le Nasdaq affiche désormais une perte de plus de 10% depuis son record du 19 novembre dernier, ce qui correspond à une situation de correction.



Les investisseurs devraient en profiter pour saisir les opportunités d'achat offertes par le net repli des actions, tout en misant sur la sélectivité ('stock picking').



Bon nombre de stratèges recommandent de se montrer sélectifs dans son choix de valeurs en privilégiant des sociétés offrant un réel potentiel de croissance du chiffre d'affaires ou de résultats.



'Dans un tel contexte de changement, le parcours des actions s'annonce inégal et instable, d'où l'absolue nécessité de recherches intenses afin d'identifier les entreprises à même de continuer à faire croître leurs bénéfices', souligne-t-on chez Columbia Threadneedle.



Au rayon des indicateurs, les statistiques publiées dans la matinée se révèlent plutôt secondaires et n'éclairent pas vraiment la situation actuelle de l'économie américaine.



Le Département du Travail a annoncé que le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage avait augmenté lors de la semaine du 10 janvier, s'établissant à 286.000, contre 231.000 une semaine plus tôt.



L'indice de la Fed de Philadelphie est lui ressorti à 23,2 pour le mois en cours, contre 15,4 en décembre 2021, alors que le consensus attendait une remontée plus modérée.