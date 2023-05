Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: tendance plus mitigée, l'inflation questionne information fournie par Cercle Finance • 10/05/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sans tendance claire mercredi, les acteurs du marché peinant à trouver une véritable direction suite à la publication de chiffres de l'inflation plutôt contrastés.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.458,5 points, tandis que le Nasdaq Composite avance de 0,5% à 12.244 points.



Les 'futures' sur indices new-yorkais avaient pourtant accentué leur progression ce matin dans le sillage de la publication de la statistique sur l'inflation, ce qui laissait présager une ouverture en nette hausse.



Certes, l'évolution des prix à la consommation montre une tendance au ralentissement de l'inflation, mais celle-ci reste aussi 'obstinément élevée' du point de vue des économistes.



'S'il est vrai que le pic d'inflation est passé, sa décélération se fait à un rythme particulièrement lent', soulignent ainsi les analystes de Commerzbank.



'Cela confirme notre point de vue selon lequel le problème de l'inflation n'est pas réglé et que les spéculations du marché concernant d'éventuelles baisses de taux à moyen terme sont totalement déplacées', ajoute la banque allemande.



Sur le marché monétaire, les intervenants revoient à la baisse la probabilité d'une nouvelle hausse de taux en juin, désormais estimée à environ 13% contre plus de 21% la veille.



Les chiffres de l'inflation pèsent sur le dollar et sur le rendement des Treasuries, qui repartent à la baisse après leur redressement amorcé depuis le début du mois.



Le rendement des emprunts d'Etat à 10 ans a baissé à un creux d'une semaine, à 3,44%, avant de se stabiliser autour de 3,45%.



Les cours du pétrole ne sont soutenus par des stocks américains de brut orientés à la hausse et le brut léger américain se replie sous le seuil de 73 dollars (-1%).



Côté valeurs, Electronic Arts recule de 1% après l'annonce d'une perte nette de 12 millions de dollars au titre de son dernier trimestre 2022-23, malgré les bonnes performances de son jeu FIFA.



Disney se replie de 1% en attendant la parution, dans la soirée, de ses résultats trimestriels.





